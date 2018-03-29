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Мигранты ответят на предложение депутата Иванова о чипировании
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Мигранты ответят на предложение депутата Иванова о чипировании 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов выступил с предложением чипировать трудовых мигрантов. Свое мнение об этой идее смогут высказать сами иностранцы, об этом сообщает в четверг, 29 марта, «АиФ-Урал».
На своей странице в «Facebook» уральский депутат Максим Иванов поделился идеей выдавать всем трудовым мигрантам специальные браслеты с чипом, содержащим информацию о сроках прибытия, принимающей стороне, группе крови, заболеваниях, а также рядом других данных.
Такое предложение вызвало широкое общественное обсуждение. В комментариях многие пользователи высказывали свое недовольство: «Это клеймо. Человек будет отмечен. Это унизительно», Одно дело — изучать информацию о гражданине, пользуясь различными источниками, а другое — вешать ему на шею табличку с надписью «Трудовой мигрант»», «Давайте сразу номер выбивать на руке. Ну или да, звезду на одежду». Однако другим эта идея показалась вполне современной: «Отпечатки пальцев и сетчатку глаза когда с нас берут при поездке в Европу и США, это нормально, а если мы начнём упорядочивать и контролировать въезд иммигрантов к нам, это ужас», «Это хорошая идея, но это правило должно быть а) для всех, чтобы без дискриминациии б) по выбору и добровольно».
На фоне возникшего общественного интереса депутат Иванов решил обратиться к самим трудовым мигрантам, чтобы узнать их мнение. «Увидел, что инициатива нашла самый живой отклик в обществе. Сейчас мы можем долго дискутировать в интернете, но в данном случае необходимо исходить из интереса самих мигрантов, работодателей и контролирующих органов. Поэтому сегодня обратился в профсоюз трудовых мигрантов и в союз „Международный альянс „Трудовая миграция“ с просьбой высказать свои предложения и замечания“, — написал депутат на своей странице в „Facebook“.
В письме, отправленном в профсоюзы, Максим Иванов пишет о том, что „чипирование“ избавит трудовых мигрантов от бумажной волокиты и постоянного ношения при себе документов. Также такая мера позволит упростить процедуры восстановления утраченной информации и оказания медицинской помощи и сделает контроль за соблюдением миграционного законодательства более прозрачным и эффективным.
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