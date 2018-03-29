Во Вьетнаме открылась шестая встреча руководителей в рамках Экономического сотрудничества в субрегионе Большого Меконга

В рамках нынешней встречи состоятся неформальная встреча руководителей, пленарное заседание, совещание высокопоставленных представителей и саммит торгово-промышленных лидеров. Предположительно, будут приняты «Ханойский план действий на 2018-2022 гг.» и «Рамки региональных инвестиций-2022».

В Ханое в это время также проходит 10-й саммит по экономическому развитию Камбоджи, Лаоса и Вьетнама. —0—