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Во Вьетнаме открылась шестая встреча руководителей в рамках Экономического сотрудничества в субрегионе Большого Меконга
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Во Вьетнаме открылась шестая встреча руководителей в рамках Экономического сотрудничества в субрегионе Большого Меконга 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ханой, 29 марта /Синьхуа/ — 29-31 марта в столице Вьетнама, Ханое, проходит шестая встреча руководителей в рамках Экономического сотрудничества в субрегионе Большого Меконга. На ней и соответствующих мероприятиях присутствуют руководители Китая, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама, представители Азиатского банка развития, Всемирного банка и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций /АБИИ/.
В рамках нынешней встречи состоятся неформальная встреча руководителей, пленарное заседание, совещание высокопоставленных представителей и саммит торгово-промышленных лидеров. Предположительно, будут приняты «Ханойский план действий на 2018-2022 гг.» и «Рамки региональных инвестиций-2022».
В Ханое в это время также проходит 10-й саммит по экономическому развитию Камбоджи, Лаоса и Вьетнама. —0—
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