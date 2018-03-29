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Транспорт поддержат законами
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Транспорт поддержат законами 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Среди ключевых назван законопроект «О региональных пассажирских перевозках», который определит единую классификацию пассажирских перевозок всеми видами транспорта. Поручение разработать такой закон было дано президентом страны после заседания Госсовета в Ульяновске в сентябре 2017 года.
Планируется также внести ряд изменений в Градостроительный Кодекс, они установят, что комплексные транспортные планы являются одним из приоритетов при разработке документов территориального планирования на всех уровнях.
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