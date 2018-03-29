Транспорт поддержат законами

Среди ключевых назван законопроект «О региональных пассажирских перевозках», который определит единую классификацию пассажирских перевозок всеми видами транспорта. Поручение разработать такой закон было дано президентом страны после заседания Госсовета в Ульяновске в сентябре 2017 года.

Планируется также внести ряд изменений в Градостроительный Кодекс, они установят, что комплексные транспортные планы являются одним из приоритетов при разработке документов территориального планирования на всех уровнях.