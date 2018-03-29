В Анапе в лагере «Смена» 3 апреля стартуют 5 образовательных программ

Детский лагерь «Смена» в Анапе 3 апреля принимает новый поток ребят со всей страны.

За две недели юные волонтеры, патриоты, журналисты и туристы создадут во Всероссийском детском центре «Смене» собственные социальные проекты, изучат профессии будущего и найдут единомышленников со всей страны. Каждая из 5 образовательных программ имеет свое направление. Для молодых журналистов будет работать Медиафорум, для юных краеведов — Всероссийский фестиваль юных туристов. А, кроме того, мальчишки и девчонки смогут принять участие в проектах «Волонтер», «Я — Гражданин» и профориентационной программе «Город мастеров».

Медиафорум молодых журналистов объединит представителей детских и молодежных СМИ. Ребята смогут пройти обучение по нескольким направлениям: радиожурналистике, телевизионной журналистике, печатным СМИ, фотожурналистике, интернет-журналистике. В числе гостей форума приглашен известный телеведущий и журналист Максим Шарафутдинов

За смену ребята также смогут узнать о работе краеведческого движения «Отечество». В рамках программы «Я — гражданин» они научаться создавать патриотические проекты и будут нести почетную Вахту Памяти около памятника учащимся профтеха, погибшим в Великой Отечественной войне. Образовательное направление «Волонтер» научит их, как реализовать социальный проект в собственном городе. А в «Городе мастеров» сменовцев ждут профориентационные пробы и интересные практические занятия по различным компетенциям на базе центра профессий «Парк Будущего».

Итогом смены станет создание проекта города будущего.