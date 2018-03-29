«Свидетели Иеговы», запрещенные в России, заполняют центры по приему беженцев в Финляндии

признанной

России экстремистской, массово бегут в Финляндию . В январе-феврале они стали второй по численности группой просителей убежища после иракцев.

Больше всего свидетелей Иеговы прибыло в центр по приему беженцев в район Йоутсено в приграничном городе Лаппеенранта, там даже создали специальную приходскую группу для российских просителей убежища, сообщает

Нle.fi "Количество россиян выросло с прошлого года. Увеличилось, в частности, число религиозных беженцев, просящих приютить их в Финляндии", — рассказал изданию директор центра по приему Йоутсено Яри Кяхкёнен.

Сейчас в Йоутсено проживает 250 российских просителей убежища, и около трети из них составляют свидетели Иеговы.

По данным Иммиграционной службы, в январе-феврале 2018 года в Финляндию прибыли 72 российских просителя убежища. Они стали второй по численности группой просителей убежища после иракцев. В 2017 году число беженцев из России в Финляндию увеличилось до 411 человек, но сколько среди них «свидетелей Иеговы», не сообщается, равно как и цифр за предыдущие годы.

Иеговисты Финляндии полагают, что из России их соратников по вере прибыло около 100 человек. Тем не менее директор пресс-службы «Свидетелей Иеговы Финляндии» Вейкко Лейнонен не верит в резкий приток иеговистов, хотя и признает сложность их ситуации в России. По его словам, большого потока не ожидается, если обострение ситуации не приведет к насилию. Кроме того, он допускает, что российские иеговисты со временем могут уйти в подполье, как в советские времена.

17 июля 2017 года Верховный суд признал религиозную организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. В августе Министерство юстиции России

включило

религиозную организацию «Управленческий центр „Свидетелей Иеговы“ в России» и 395 ее филиалов в список запрещенных организаций, ликвидированных за экстремизм. С того момента членов организации могут приговорить к тюремному заключению за их религиозную деятельность. Кроме того, власти получили право конфисковать собственность иеговистов.