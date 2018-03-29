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В центре «На Сумском» состоится ежегодный конкурс «Электроника юных»
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В центре «На Сумском» состоится ежегодный конкурс «Электроника юных» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Ежегодный конкурс «Электроника юных — 2018» пройдет в центре внешкольной работы «На Сумском» в эту субботу, 31 марта. Об этом нашему изданию сообщила пресс-служба учреждения.
— У нас ежегодно проходят состязания по радиоэлектронике, которые собирают участников из Твери и Москвы. В этом году мы при поддержке Московского научно-технического общества радиотехники, электроники и связи имени А. С. Попова проведем конкурс среди ребят первого и второго года обучения из тверских и московских учреждений, — рассказали в пресс-службе ЦВР «На Сумском».
Приедут в районное учреждение для участия в конкурсе команды из Медновской санаторной школы-интерната, Многопрофильной школы №1955, детско-юношеского центра «Виктория», Западного комплекса непрерывного образования и радиолюбительского центра творчества и досуга «Рател». Радиотехники центра «На Сумском» тоже выступят на соревнованиях. Ответственным за мероприятие является Сергей Кузнецов, чьи воспитанники неоднократно становились победителями технических конкурсов и чемпионатов, например, «Профессионалы будущего» по методике JuniorSkills.
Программа конкурса «Электроника юных — 2018» разделена на две части: теоретическую и практическую. Например, в прошлом году участники самостоятельно провели распайку на плате, имея перед глазами только схему устройства.
Конкурс пройдет по адресу: улица Чертановская, дом 9А. Начало регистрации участников в 11:00.
Фото: ЦВР «На Сумском»
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