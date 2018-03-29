Цифровую железную дорогу реализуют в КТЖ по пяти направлениям

Выступивший с докладом вице-президент по информационным технологиям АО «НК „ҚТЖ“ Арман Нурушев сообщил о реализуемых проектах в рамках отраслевой программы „Цифровая железная дорога“ в сфере грузовых, пассажирских, мультимодальных перевозок и о проектах, осуществляемых на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также в области корпоративных задач.

»Стратегия «Цифровая железная дорога» предусматривает цифровизацию бизнес-модели компании и внедрение новых технологий во все ключевые операционные сегменты — грузовые и пассажирские перевозки, инфраструктура и транспортная логистика», — отметил вице-президент.

А. Нурушев остановился на осуществленных проектах программы цифровизации в сфере пассажирских перевозок, где поставлена задача повышения клиентоориентированности.

Реализована система продаж электронных билетов. Планируется внедрить систему динамического управления тарифами, централизованного управления обращениями клиентов 24/7.

На объектах железнодорожной инфраструктуры реализуются проекты по внедрению цифровой диагностики пути, Центра управления движения поездов, цифровых сервисов на 17 вокзалах.

«Цифровизация транспортно-логистического комплекса обеспечит прозрачность процессов организации перевозок, повысит эффективность и снизит операционные расходы», — подчеркнул вице-президент.

Исполнительный директор по интегрированному планированию АО «КТЖ — Грузовые перевозки» Владимир Петров проинформировал о внедрении и эксплуатации информационных систем в грузовом движении, направленных на повышение эффективности в организации перевозочного процесса.

По словам В. Петрова, автоматизированные системы направлены на оперативное управление перевозками, интегрированную обработку маршрутов, планирование и прогнозирование движения поездо-вагонопотоков, контроль потребления дизельного топлива, электроэнергии локомотивами.

Одним из успешно функционирующих в грузовом хозяйстве АО «НК „ҚТЖ“ проектов является автоматизированная система управления „Договорная и коммерческая работа“.

Здесь работает принцип единого электронного окна при планировании, организации и осуществлении перевозок, электронной оплаты услуг, связанных с перевозкой грузов.

»Грузоотправители через интернет посредством АСУ ДКР могут запланировать перевозку, подав заявку, оформить перевозочный документ, рассчитать предварительный тариф за перевозку. В настоящее время в системе зарегистрированы и работает более 20 тыс. клиентов компании и более 5 тыс. работников грузовых станций», — отметил В. Петров.

Процессы цифровизации затронут область корпоративных задач. Руководитель направления «Интегрированная система планирования» филиала АО «НК „ҚТЖ“ — „Центр трансформации бизнеса“ Мадияр Султанбек рассказал о конечных результатах внедрения интегрированной системы планирования с элементом Machine learning.

Система позволит оптимально распределять ресурсы, принимать эффективные решения при эксплуатационном, коммерческом и инвестиционном планировании. К 2021 году прогнозируется оптимизация затрат, связанных с перевозочным процессом на 3–4%.

В ходе брифинга спикеры ответили на вопросы журналистов про дальнейшую цифровизацию производственных процессов, транспортной логистики, цепочек поставок, совершенствования технологии электронного билетирования, деятельности вокзального хозяйства.