Ещё
Кабмин предложил доработать законопроект о допросах свидетелей с помощью видеоконференций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Кабмин предложил доработать законопроект о допросах свидетелей с помощью видеоконференций 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Правительство РФ с некоторыми замечаниями готово одобрить законопроект о допросах свидетелей по уголовному делу в режиме видеоконференции. Соответствующее заключение опубликовано в четверг на сайте кабмина.
Законопроект предполагает дополнение Уголовно-процессуального кодекса (УПК) нормой о порядке и особенностях допроса свидетеля по уголовному делу посредством видео-конференц-связи. «Введение в УПК возможности использования видео-конференц-связи для производства допроса в целях создания необходимых условий для осуществления правосудия и обеспечения его доступности правительство Российской Федерации концептуально поддерживает», — говорится в отзыве.
Как отмечает кабмин, законопроект предусматривает допрос посредством видео-конференц-связи в отношении только свидетеля. Так, данное положение ограничивает использование такого вида допроса в отношении других участников уголовного судопроизводства — потерпевшего, эксперта, специалиста, подозреваемого и обвиняемого, отмечают в правительстве.
Кроме того, правительство предлагает производить допрос посредством видеосвязи на основании поручения следователя в порядке, предусмотренном частью первой ст. 152 УПК. Также кабмин обратил внимание на отсутствие в законопроекте норм, указывающих на необходимость проверки поступивших следователю протокола допроса свидетеля посредством видеосвязи и других документов перед их подписанием.
В законопроекте отсутствуют и процедура наделения следователя по месту нахождения допрашиваемого лица полномочиями по проведению допроса, а также по составлению и подписанию протокола указанного следственного действия, добавили в кабмине.
"Правительство Российской федерации поддерживает законопроект с учетом этих и других замечаний", — говорится в отзыве правительства.
ТАСС: последние новости
Петр Фрадков в апреле возглавит Промсвязьбанк "Почта России" протестирует на севере Бурятии доставку груза беспилотником Билеты на первый матч на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде поступили в продажу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В последний раз11
Для россиян предложили ввести новый вид наказания59
Британию встревожила российская «Мертвая рука»145
«С чего это я должен их жалеть?»577
Чиновников наказали за банкет в день траура75
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
01:18
В метро Москвы засняли «богиню»
Общество
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение