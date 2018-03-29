Ещё
Архитектурно-художественная подсветка украсит почти 70 зданий в Подмосковье в 2018 г.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Архитектурно-художественная подсветка украсит почти 70 зданий в Подмосковье в 2018 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Архитектурно-художественная подсветка украсит 66 объектов в Московской области в 2018 г., в том числе музеи и исторические усадьбы Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.
«В 2018 г. в Подмосковье архитектурно-художественная подсветка будет смонтирована на 66 объектах на территории 12 муниципальных образований. Среди них — памятники архитектуры, музеи, исторические усадьбы, храмовые комплексы, административные и жилые здания», — говорится в сообщении.
По словам Д. Пестова, при формировании адресного перечня объектов, на которых появится новая архитектурно-художественная подсветка, в первую очередь учитывалось мнение жителей. «Анализировались обращения, поступившие в адрес органов власти всех уровней, а также результаты опроса на портале „Добродел“. При этом, одновременно с монтажом подсветки, запланированы работы по благоустройству прилегающей к объектам территории», — подчеркнул он.
В пресс-службе также пояснили, что одним из самых активных участников программы 2018 г. станет городской округ Красногорск — в этом муниципальном образовании планируется осветить шесть усадьб и храмов, а также ряд многоквартирных жилых домов в микрорайоне Павшинская пойма. В городском округе Истра будут украшены дом культуры, здание администрации и другие объекты. Также архитектурно-художественное освещение появится в Наро-Фоминске, Раменском и других населенных пунктах.
Агентство «Москва»: последние новости
Суд в Москве оштрафовал шестерых граждан Израиля за незаконное миссионерство в «Каббала центр» Комитет Госдумы поддержал проект об обязанности организации отвечать за пребывание иностранцев в России Депутат Л.Слуцкий с ноября 2017 г. не оплатил штраф в 3 тыс. руб. за неправильную парковку у Госдумы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В последний раз10
«С чего это я должен их жалеть?»575
Для россиян предложили ввести новый вид наказания57
Британию встревожила российская «Мертвая рука»140
Чиновников наказали за банкет в день траура74
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
01:18
В метро Москвы засняли «богиню»
Общество
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение