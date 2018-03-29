Архитектурно-художественная подсветка украсит почти 70 зданий в Подмосковье в 2018 г.

Архитектурно-художественная подсветка украсит 66 объектов в Московской области в 2018 г., в том числе музеи и исторические усадьбы Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.

«В 2018 г. в Подмосковье архитектурно-художественная подсветка будет смонтирована на 66 объектах на территории 12 муниципальных образований. Среди них — памятники архитектуры, музеи, исторические усадьбы, храмовые комплексы, административные и жилые здания», — говорится в сообщении.

По словам Д. Пестова, при формировании адресного перечня объектов, на которых появится новая архитектурно-художественная подсветка, в первую очередь учитывалось мнение жителей. «Анализировались обращения, поступившие в адрес органов власти всех уровней, а также результаты опроса на портале „Добродел“. При этом, одновременно с монтажом подсветки, запланированы работы по благоустройству прилегающей к объектам территории», — подчеркнул он.