Рэпер DMX сядет в тюрьму за неуплату налогов

Рэпер Эрл Симмонс, более известный как DMX, сядет в тюрьму за неуплату налогов в размере $1,7 млн, сообщает Reuters

Соответствующий приговор вынес суд в Нью-Йорке

В конце 2017 года музыкант признал себя виновным. По имеющейся информации, в 2000-2005 гг. он незаконно распределял деньги между аккаунтами, принадлежащими в том числе менеджерам.

Теперь суд приговорил DMX к году тюрьмы, хотя прокуроры просили пять.

За последние несколько лет это не первая проблема DMX с законом. Например, он провел более двух месяцев в тюрьме за неуплату алиментов. Его также арестовывали за вождение автомобиля в состоянии интоксикации.