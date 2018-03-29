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Рэпер DMX сядет в тюрьму за неуплату налогов
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Рэпер DMX сядет в тюрьму за неуплату налогов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Depositphotos
Рэпер Эрл Симмонс, более известный как DMX, сядет в тюрьму за неуплату налогов в размере $1,7 млн, сообщает Reuters.
Соответствующий приговор вынес суд в Нью-Йорке.
В конце 2017 года музыкант признал себя виновным. По имеющейся информации, в 2000-2005 гг. он незаконно распределял деньги между аккаунтами, принадлежащими в том числе менеджерам.
Теперь суд приговорил DMX к году тюрьмы, хотя прокуроры просили пять.
За последние несколько лет это не первая проблема DMX с законом. Например, он провел более двух месяцев в тюрьме за неуплату алиментов. Его также арестовывали за вождение автомобиля в состоянии интоксикации.
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