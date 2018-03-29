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Ради реконструкции БАМа и Транссиба разрешили взрывы на Байкале
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ради реконструкции БАМа и Транссиба разрешили взрывы на Байкале 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Согласно внесенным правкам, из перечня исключаются «взрывные работы в водоохранной зоне, связанные со строительством и реконструкцией объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования». Подчеркивается, что это правило действует только на период строительства и реконструкции таких объектов.
По части Байкальской природной территории сейчас проходит маршрут Транссибирской железной дороги. Кроме того, на севере к побережью Байкала подходит Байкало-Амурская железная магистраль (БАМ) — эти дороги, возведенные столетие назад, будут реконструироваться.
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