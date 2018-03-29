Ради реконструкции БАМа и Транссиба разрешили взрывы на Байкале

Согласно внесенным правкам, из перечня исключаются «взрывные работы в водоохранной зоне, связанные со строительством и реконструкцией объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования». Подчеркивается, что это правило действует только на период строительства и реконструкции таких объектов.

По части Байкальской природной территории сейчас проходит маршрут Транссибирской железной дороги. Кроме того, на севере к побережью Байкала подходит Байкало-Амурская железная магистраль (БАМ) — эти дороги, возведенные столетие назад, будут реконструироваться.