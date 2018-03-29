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Проект рекультивации полигона ТБО «Воловичи» в Подмосковье представят в конце апреля
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Проект рекультивации полигона ТБО «Воловичи» в Подмосковье представят в конце апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В конце апреля подрядчик представит проект рекультивации полигона твердых бытовых отходов «Воловичи» в подмосковном Коломенском городском округе, публичное обсуждение проекта намечено на середину мая, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
Вечером 28 марта глава Коломенского городского округа Денис Лебедев встретился с инициативной группой жителей по вопросу эксплуатации полигона ТБО «Воловичи».
«Тридцатого марта будет готова дорожная карта по вопросу дальнейшей эксплуатации полигона. Ее представят жителям. В конце апреля фирма-подрядчик представит проект по дальнейшей работе и рекультивации полигона в 2019 году. Информация будет размещена на официальном сайте администрации», — говорится в сообщении.
На 14 мая запланированы публичные обсуждения по проекту рекультивации, затем проект будет передан в государственную экологическую экспертизу.
На встрече инициативная группа выступила с предложением пригласить к работе специалиста-эколога. Муниципальные власти поддержали это предложение и предоставят место для такой встречи. Она состоится в молодежном центре «Русь» 30 марта в 18:00 в рамках череды встреч главы с жителями по вопросу эксплуатации полигона «Воловичи».
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