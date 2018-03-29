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Омский обком выдерет нового руководителя в июне
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Омский обком выдерет нового руководителя в июне 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: superomsk.ru
Об этом сообщает «Новый Омск», ссылаясь на свои источники.
Александр Кравец, который возглавлял региональное отделение КПРФ последние 25 лет, подтвердил своё желание оставить пост. Такое решение Кравец принял после конфликта между опытными коммунистами и группой молодого депутата Горсовета от КПРФ Ивана Ивченко, который произошёл в феврале. Сейчас функции руководителя исполняет второй секретарь омского обкома Андрей Алехин.
Отметим, что отчётно-выборная конференция обкома состоится в июне, тогда же и выберут нового партийного руководителя.
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