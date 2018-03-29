Аксаков: «Идет целенаправленная работа по разрушению нашей экономики из-за пределов страны»

Иностранные спецслужбы целенаправленно распространяют недостоверную информацию о российских банках. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Аксаков на ежегодной конференции АБР.

«Мы замечаем, что идет целенаправленная работа по разрушению нашей экономики из-за пределов страны. То есть мы допускаем, что спецслужбы целенаправленно распространяют недостоверную информацию, в том числе, о финансовых институтах, чтобы создать проблемы на наших рынках и тем самым решать свои какие-то не очень чистоплотные задачи», — рассказал он в ходе выступления.