Хантсман прокомментировал сообщения об изменении визового режима с Россией

США расширили санкции против России под предлогом вмешательства в президентские выборы 2016 года — наличие подобного вмешательства Москва опровергает. Санкции означают, что активы их фигурантов на территории США будут заморожены, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними дела. Санкции введены против 19 физических лиц и пяти юридических лиц РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), а также исполнительного указа о блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность.

"А что будет дальше, будут ли процедуры усложняться — мне пока нечего вам сказать. Потому что я не знаю, какими будут ответные меры — ответ со стороны России. Я не знаю, каким он будет", — сказал Хантсман в интервью телеканалу РБК.