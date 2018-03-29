Ещё
Хантсман прокомментировал сообщения об изменении визового режима с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Хантсман прокомментировал сообщения об изменении визового режима с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман, говоря о возможном ужесточении визового режима для россиян, заявил, что пока нет ответных мер со стороны России, делать прогнозы рано.
США расширили санкции против России под предлогом вмешательства в президентские выборы 2016 года — наличие подобного вмешательства Москва опровергает. Санкции означают, что активы их фигурантов на территории США будут заморожены, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними дела. Санкции введены против 19 физических лиц и пяти юридических лиц РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), а также исполнительного указа о блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность.
"А что будет дальше, будут ли процедуры усложняться — мне пока нечего вам сказать. Потому что я не знаю, какими будут ответные меры — ответ со стороны России. Я не знаю, каким он будет", — сказал Хантсман в интервью телеканалу РБК.
РИА Новости: последние новости
В Волоколамском районе зафиксировали превышение ПДК вредных веществ Суд в Москве заочно арестовал украинского пранкера Вольнова "Доктор Веб" рассказал о новых тенденциях киберпреступности
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В последний раз10
«С чего это я должен их жалеть?»575
Для россиян предложили ввести новый вид наказания57
Британию встревожила российская «Мертвая рука»140
Чиновников наказали за банкет в день траура74
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
01:18
В метро Москвы засняли «богиню»
Общество
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение