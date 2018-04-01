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Бывший посол Британии рассказал, кому выгодно «дело Скрипаля»
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Бывший посол Британии рассказал, кому выгодно «дело Скрипаля» 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Дипломат нашел нестыковки в заявлениях Лондона по инциденту в Солсбери.
Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей высказал мнение по поводу позиции британцев по «делу Скрипаля». По его мнению, заявления Лондона способствуют разжиганию новой холодной войны.
«Это выгодно людям, задействованным в производстве вооружений. Такого рода вещи полезны для оборонных бюджетов, такие новости хороши для шпионов и служб безопасности», — передает слова дипломата «Комсомольская правда».
Мюррей также отметил, что в последнее время повысились выплаты на нужды британских спецслужб. По мнению бывшего посла, более 100 тысяч человек, задействованных в сфере оборонных бюджетов и служб безопасности — «очень мощная и высокооплачиваемая группа заинтересованных лиц для страны с населением 60 миллионов».
«Интересно, что при обращении с журналистами Борис Джонсон (прим. — министр иностранных дел Великобритании) и многие другие утверждают, что яд завезли из России, однако, в официальных заявлениях парламента и Совета безопасности ООН указывают «оружие типа разработанного в России». Эта формулировка очень отличается от того, когда говорят, что это русское оружие», — сказал Мюррей.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Кремль в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мэй рассказала, что во время покушения использовалось химическое вещество «Новичок». В свою очередь Россия категорически отрицает все обвинения в причастности к «делу Скрипаля».
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