Бывший посол Британии рассказал, кому выгодно «дело Скрипаля»

Дипломат нашел нестыковки в заявлениях Лондона по инциденту в Солсбери.

Узбекистане Бывший посол Великобритании Крейг Мюррей высказал мнение по поводу позиции британцев по «делу Скрипаля». По его мнению, заявления Лондона способствуют разжиганию новой холодной войны.

«Это выгодно людям, задействованным в производстве вооружений. Такого рода вещи полезны для оборонных бюджетов, такие новости хороши для шпионов и служб безопасности», — передает слова дипломата « Комсомольская правда ».

Мюррей также отметил, что в последнее время повысились выплаты на нужды британских спецслужб. По мнению бывшего посла, более 100 тысяч человек, задействованных в сфере оборонных бюджетов и служб безопасности — «очень мощная и высокооплачиваемая группа заинтересованных лиц для страны с населением 60 миллионов».

«Интересно, что при обращении с журналистами Борис Джонсон (прим. — министр иностранных дел Великобритании) и многие другие утверждают, что яд завезли из России , однако, в официальных заявлениях парламента и Совета безопасности ООН указывают «оружие типа разработанного в России». Эта формулировка очень отличается от того, когда говорят, что это русское оружие», — сказал Мюррей.