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Коротких маршрутов во время ремонта моста будет больше
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Коротких маршрутов во время ремонта моста будет больше 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
На время ремонта моста будет организовано три коротких маршрута, узнал KOSTROMA.TODAY. Доехать за Волгу будет удобнее.
В прошлом году во время ремонта моста был организован один короткий маршрут «улица Подлипаева — микрорайон Паново». В этом году к нему добавляется еще два.
«Для доступности транспортного сообщения предполагается организация дополнительных укороченных рейсов по маршрутам «Посёлок Малышково — Площадь Сусанинская» и «Посёлок Малышково — Улица Подлипаева», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Также добраться с берега на берег можно будет с помощью электрички от станции «Кострома Новая».
Кроме того, власти рассматривают вариант организации ночного автобуса.
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