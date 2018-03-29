Коротких маршрутов во время ремонта моста будет больше 

На время ремонта моста будет организовано три коротких маршрута, узнал KOSTROMA.TODAY. Доехать за Волгу будет удобнее.
В прошлом году во время ремонта моста был организован один короткий маршрут «улица Подлипаева — микрорайон Паново». В этом году к нему добавляется еще два.
«Для доступности транспортного сообщения предполагается организация дополнительных укороченных рейсов по маршрутам «Посёлок Малышково — Площадь Сусанинская» и «Посёлок Малышково — Улица Подлипаева», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Также добраться с берега на берег можно будет с помощью электрички от станции «Кострома Новая».
Кроме того, власти рассматривают вариант организации ночного автобуса.