Хватит воду лить! Можно ли спасти дачные участки региона от затоплений

Многие дачи и садовые участки в регионе — под водой ещё с прошлой осени. Пропали и прошлогодние урожаи, и новые: сгнила вся рассада. С каждым годом мелиоративная система области всё больше приходит в упадок. С дачниками и экспертами пообщался журналист «АиФ-Калининград»

Сапоги — в грядке

К дачному обществу «Весна» под Светлым ведёт муниципальная «дорога» — ул. Дружбы. Машина переползает из одной наполненной водой ямы в другую. Нам повезло: осадков не было уже неделю, поэтому у луж показались берега. В дожди вся дорога скрыта под водой, которая свободно переливается между двумя канавами. Эти канавы уже давно ничего никуда не выводят.

У местных дачников Адеевых во время мартовского дождя в бане вода плескалась на полметра высотой. Пришлось снимать полы, чтобы не сгнили.

«На огороде было посажено 3,5 сотки клубники, лук, плодовые деревца, 800 тюльпанов. Всё пропало! Вода не сходила с октября до самого марта, — рассказывает Евдокия Адеева. — Таких затопов никогда не было. Светлый стоит на песке, и вода обычно уходила быстро. А в этом году — просто ужас. Дача для нас — единственная кормилица. На пенсию в 12 тыс. руб. не проживёшь. Мы сейчас заняли денег, заказали землю. Будем засыпать эту грязь, покупать новую рассаду. Гарантии, что и она не погибнет, нет. После того как тут построили завод, дренажа не стало. Муниципалитет ничего не делает».

В других садовых обществах Светловского ГО рассказывают то же самое. В редакцию звонили и из Гурьевского района.

«В огороде — вода с осени, — говорит Марина Погорелова с пер. Западного в Гурьевске. — Не смогли убрать ничего. На грядку было не ступить. Пыталась пройти в сапогах — завязла. Пришлось выдергивать ноги и спасаться самой. Сапоги с носками так и остались зимовать. На грядках — одна гниль. Яблони под водой. А мы питаемся с дачи. Как дальше жить? Что есть?»

Жительница Советска Наталья Бойко рассказала о затопленных участках в районе Жилинского шоссе. Люди платят за эту землю, а пользоваться ею не могут. Всё затоплено с прошлого года.

Что на «депрессивных» окраинах области, что в центре — ситуация одинаковая. Название калининградского СНТ «Дельфин» сейчас звучит как издёвка. Дачникам впору на участках рыбу разводить, а не огурцы. От дороги в общество осталось одно воспоминание. Таксисты это СНТ знают и везти туда отказываются. Весной и осенью здесь можно застрять намертво: грязь и ямы. В самом Калининграде заливает Советский проспект, от ул. Борзова до Пятого форта. Когда тротуары скрываются под водой, туристы из крепости, школьники, жители идут по обочине проезжей части. Вода стоит на участках.

«За пять лет у меня скопилась кипа ответов от Ярошука, Пятикопа, Кропоткина. В июле 2015 г. глава горсовета обещал в прессе, что ливнёвку прочистят. До сих пор собираются, — говорит местная жительница Нина Морочко. — Проблема решается мизерными затратами при наличии нормального управленца. Но город ничего не делает».

А СНТ «Калининградец» Багратионовского района прославился своими затопами ещё в декабре прошлого года. В интернете и сейчас есть видео с плавающей мебелью в домах. Они обращались к местным и областным властям. Получили ответ, что нужно чистить и углублять реку Прохладную, в которую впадает их мелиоративный канал. Но река — федеральная собственность, и на неё можно тратить только федеральные деньги. Федеральное учреждение «Калининградмелиоводхоз» тогда сообщало, что средства на работы выделят не раньше марта 2018 г.

Размывание ответственности

Жители посёлков уже много лет слышат от чиновников отговорки вроде «нет денег» или «не наша ответственность». Но власть существует не для того, чтобы объяснять причины своего бессилия. СНТ и дороги тонут по всей области. Проблема глобальная. Эти огороды, которые ни местные, ни областные чиновники всерьёз не воспринимают, кормят тысячи людей. Очень многие живут на дачах, потому что на нормальное жильё нет денег. Возможность что-то выращивать и жить в СНТ сдерживает социальное напряжение. А сейчас этой возможности людей лишают.

Область готовит очередную программу по спасению мелиоративной системы. На недавнем «круглом столе» по этой теме говорилось: её нынешнее деление на федеральную и региональную приводит к размыванию ответственности и нужно создавать единую региональную мелиоративную службу. Министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова в очередной раз рассказала, что ассигнования из федерального бюджета позволяют выполнять менее 5% от объёма необходимых работ.

«Хроническое недофинансирование последние 25 лет, сокращение в десятки раз числа специалистов, работающих в отрасли, определило сегодняшнее в целом неудовлетворительное состояние мелиорации», — сообщила она.

По подсчётам областных властей, на восстановлению системы в ближайшие семь лет нужно более 13 млрд руб. Область, если приручить воду — запускать, когда нужно, и откачивать, в случае избытка, — могла бы быть идеальным местом для сельского хозяйства. Но вместо этого мы сидим в болоте.

В прошлом году на мелиорацию потратили 345,5 млн руб. из областного и федерального бюджетов. Плюс Москва согласилась на 400 млн руб. компенсаций потерявшим урожай фермерам. Но эта цифра не отражает реальной картины убытков. Они значительно больше. Ущерб личных хозяйств и садовых участков вообще не считали. Но это не значит, что его нет. И кто как не власти в ответе за то, что люди терпят эти убытки?

Кстати, до 23 апреля на ряде дорог (перечень — в Приказе № 78 правительства области) из-за переувлажнения ограничили движение транспорта с нагрузкой на оси свыше 5 тонн.

Тонем дальше

«На Фейсбуке выложил фото — в каком состоянии СНТ. По полметра воды на участках. Первые этажи затоплены. И слов не надо. Больше 90 обществ затоплен, — говорит глава регионального отделения Союза садоводов РФ Вадим Сафронов. — Эта беда повторяется из года в год. И доклады министров из года в год одни и те же: запланировано, при условии финансирования, но денег нет… Может, хватит нам воду лить? В ситуации виноваты все уровни власти. В своё время Росреестр и юстиция утверждали участки садоводам без обременений. По закону, должны быть обременения на участок, если по нему или рядом проходит канал, где запрещена застройка. Теперь на эти участки не зайдёшь. А некоторые «умные»садоводы ещё и засыпают каналы. И обязать их раскопать нельзя. Уж столько лет призываю провести совместно с СНТ инвентаризацию, раздать предписания, и вопросов не будет. Но это не делается».

По мнению Сафронова, мелиорировать земли СНТ должны муниципалитеты или область, зависит от того, к кому они относятся. Большинство дачников сами каналы чистят, нанимают экскаваторы. Но наше маленькое русло из СНТ выходит в общий канал. А он зарос. Область говорит, мол, не можем чистить — он федеральный. Так добивайтесь денег от федералов и чистите! В ответ — тишина. В облцентре вся дренажная система загублена точечной застройкой, об этом в мэрии знают, но ничего не делают.

«Каждый вытворяет что хочет»

«К концу 80-х в области создали уникальный мелиоративный комплекс. 97% сельхозугодий были осушены дренажём и сетью каналов довоенной и современной постройки. Сейчас 80% систем и сооружений изношено. Есть областной минсельхоз и федеральный в лице «Калининградмелиоводхоза», — говорит директор института «Запводпроект» Михаил Дягилев. — У каждого — свои объекты. Но мелиоративная система области, как кластер, в последние годы хронически недофинансировалась, а копейки, которые выделяли, тратили не системно. Ими затыкали дыры, ликвидировали ЧС.

Сейчас мелиорацией занимаются и профильные ведомства, и фермеры, и организации. Каждый — по наитию, своими методами. Решают задачу на своей земле, усугубляя глобальную картину по области. Работы даже на маленьком участке должны чётко согласовываться с общей концепцией — программой развития мелиоративной сети. Чтобы мы хоть маленькими шажками, но двигались в нужном направлении. А сейчас каждый вытворяет что хочет, без необходимых согласований и технических условий, потом ещё всё это придётся исправлять».