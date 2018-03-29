В Воронежской области семьи с детьми вынуждены жить в ветхом 100-летнем доме

Почему люди оказались в такой ситуации — разбираются следователи. Следователи решили разобраться с историей нескольких семей из Воронежской области , которые более шести лет не могут добиться признания своего ветхого дома аварийным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. Речь идёт о доме №17 по улице Карла Либкнехта в Россоши. Правоохранители заинтересовались делом после того, как одна из жительниц постройки рассказала о проблеме на федеральном телевидении. Женщина — многодетная мать, и она очень боится за своих детей и семьи соседей. По её словам, дом был построен ещё в 1917 году и уже не годится для проживания. Мало того, что там нет водоснабжения, здание может попросту рухнуть в любой момент: там осыпается штукатурка, сгнили полы, стены пошли трещинами. При этом местная администрация не соглашается признавать дом аварийным. В 2015 году комиссия сделала заключение, что здание пригодно для жизни, и его внесли в планы на капитальный ремонт в 2020 году. Чтобы окончательно разобраться, кто прав в этой истории и как быть людям, следователи приступили к доследственной проверке.