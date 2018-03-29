Из ТРК «Голден парк» на улицу вывели людей после сирены

Днём 29 марта в новосибирском ТРК «Голден Парк» объявили тревогу и вывели посетителе из здания. «Мы были в "Ашане" , всех вывели — оперативно довольно. Скорее всего, учебная — не объявляли. Сначала сирена воздушной тревоги — её характерный звук прозвучал громко. А затем по громкой связи потребовали всех выйти. Активизировались работники торгового центра и всех довольно оперативно вывели, без паники, без спешки. Охрана переговаривалась, по рациям было слышно, что они каждый этаж мониторят, проверяют, как люди выходят», — рассказал НГС посетитель торгового центра Александр Хадиев. Сегодня утром учебная эвакуация проходил в МФК «Сан Сити» и ТЦ «Амстердам».