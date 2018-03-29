Энергетики МЭС Западной Сибири предостерегают от нарушений в охранных зонах

Несоблюдение правил может стоит жизни.

Энергетики филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети Западной Сибири напоминают населению и руководству организаций о соблюдении охранных зон линий электропередачи. Для ЛЭП напряжением 110 кВ они составляют 20 метров по обе стороны от крайних проводов, для ЛЭП напряжением 220 кВ — 25 метров, для 500 кВ — 30 метров.

Все действия в охранных зонах ЛЭП — строительство, ремонт или снос сооружений, производство горных, взрывных, мелиоративных работ, а также посадка, вырубка деревьев и кустарников и прочее — должны согласовываться с энергетиками. На данных территориях запрещен проезд большегрузных машин и механизмов, превышающих в высоту 4,5 метра, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МЭС Урала.

Кроме того, в охранных зонах ЛЭП нельзя размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов, загромождать проходы и проезды. Категорически запрещено устраивать там свалки, спорт площадки, стоянки транспорта, набрасывать на провода и опоры посторонние предметы, а также подниматься на опоры и запускать под ними воздушных змеев и авиамодели.

Чтобы избежать пожароопасных ситуаций на трассах ВЛ, в охранных зонах не стоит разводит открытый огонь, жечь траву, бросать непотушенные окурки и спички, хранить торф, дрова и сено.

Не соблюдение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет административный штраф: для граждан — 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 40-50 тысяч, для юридических лиц — 350-400 тысяч рублей.

За повреждение высоковольтных электрических сетей (воздушных линий электропередачи), напряжением свыше 1000 вольт предусмотрена административная и уголовная ответственность в установленном порядке.

Энергетики просят взрослых обратить внимание, где гуляют дети, и рассказать им, что категорически запрещается играть рядом с энергоустановками, ЛЭП и подстанциями, проникать на их территорию, открывать электрощитки, стрелять из рогаток по изоляторам на опорах и прочее. Рыбачить, разводить костры, разбивать палатки под ЛЭП тоже запрещено. Ведь электрический ток может поразить не только при непосредственном контакте с частями электроустановок, но и по воздуху, через землю!

Чтобы не нарушить надежное и безопасное электроснабжение региона, необходимо обращать внимание на предупреждающие знаки и таблички, а также соблюдать правила безопасности вблизи электросетевых объектов. Обо всех замеченных нарушениях следует сообщать диспетчеру МЭС Западной Сибири по телефону (3462) 777-552 или на горячую линию 8-800-200-72-27, а в случаях обнаружения возгорания — еще и в пожарную охрану по телефонам «01» или «112».