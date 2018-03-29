Мосгосстройнадзор одобрил реконструкцию входной группы лечебного корпуса центра им. Н. Пирогова

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию входной группы лечебного корпуса Национального медико-хирургического центра им. Н. Пирогова Минздрава России на ул. Нижняя Первомайская, д. 70 (Восточный административный округ Москвы ), сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на председателя Олега Антосенко

«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию входной группы лечебного корпуса Национального медико-хирургического центра им. Н. Пирогова Минздрава России на ул. Нижняя Первомайская, д. 70. Согласно проекту после завершения работ существующий вестибюль будет расширен, его площадь увеличится на 260 кв. м», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.

По его словам, расширение позволит организовать более комфортный вход в здание корпуса, разместить во входной группе кафетерий на 20 мест и просторный автоматизированный гардероб с конвейером на 1,1 тыс. мест.

«Также увеличится площадь помещения регистратуры, что позволит эффективнее организовать ее работу и повысить уровень качества обслуживания пациентов. Для улучшения условий пребывания в здании маломобильных групп населения проектом предусмотрены санузлы для инвалидов и устройство пандусов снаружи и внутри вестибюля. С точки зрения архитектурного решения фасад входной группы сохранит стилистику главного здания, конструктивное решение предполагает каркасную систему, внешне вход будет представлять собой легкий металлический витраж», — заключил О. Антосенко.