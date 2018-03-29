Вена не хочет становиться соучастником «антироссийских игр», заявили в ГД

Норвегия, Ранее ряд стран Евросоюза , а также США, Канада Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

"Австрия демонстрирует стремление к самостоятельной внешней политике, не желая становиться соучастником грязных антироссийских игр Лондона и Вашингтона. Новое руководство Австрии, которое заявляло о необходимости конструктивного диалога с нашей страной и предлагало отказаться от санкционной политики со стороны ЕС, последовательно придерживается своих внешнеполитических приоритетов", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По мнению парламентария, заявление главы МИД Австрии является прямым доказательством грубого и противоправного давления Великобритании и США на европейские страны в попытке втянуть их в новый виток антироссийской истерии.