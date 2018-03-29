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Вена не хочет становиться соучастником «антироссийских игр», заявили в ГД
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Вена не хочет становиться соучастником «антироссийских игр», заявили в ГД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Решением отказаться от высылки российских дипломатов Австрия демонстрирует нежелание становиться соучастником «грязных антироссийских игр» Великобритании и США, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
Глава МИД Австрии Карин Кнайссль подчеркнула, что высылка российских дипломатов из Австрии исключается. Министр указала на то, что в Вене базируется Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, и каждый четверг представители стран-участниц встречаются для обсуждения актуальных вопросов, в том числе проблем между Востоком и Западом.
"Австрия демонстрирует стремление к самостоятельной внешней политике, не желая становиться соучастником грязных антироссийских игр Лондона и Вашингтона. Новое руководство Австрии, которое заявляло о необходимости конструктивного диалога с нашей страной и предлагало отказаться от санкционной политики со стороны ЕС, последовательно придерживается своих внешнеполитических приоритетов", — цитирует Железняка его пресс-служба.
По мнению парламентария, заявление главы МИД Австрии является прямым доказательством грубого и противоправного давления Великобритании и США на европейские страны в попытке втянуть их в новый виток антироссийской истерии.
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