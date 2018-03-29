Инвестор «мусорного» завода встретится с жителями Осиново

На следующей неделе представители «РТ-Инвест» встретятся с жителями Осиново, чтобы обсудить проект мусоросжигающего завода. Точная дата пока не определена.

Лилия Галимова. Во встрече примут участие не только инвесторы, но и экологи. Аналогичная встреча планируется и с жителями микрорайона « Салават Купере», сообщила замглавы пресс-службы президента РТ

В этом году планируется начать строительство мусоросжигающего завода в селе Осиново. Это Зеленодольский район, хотя населенный пункт ближе к Казани (граничит с Кировским районом). Работы завершатся не ранее 2022 года.

Позиция руководства Татарстана по мусоросжигающему заводу сводится к одному: он должен быть абсолютно безопасным. Однако заслуженный эколог России Андрей Пешков абсолютно не верит в безопасность предприятия.

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