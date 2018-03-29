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В Тамбове начались испытания белорусского электробуса
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В Тамбове начались испытания белорусского электробуса 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Тамбове вышел на линию электробус белорусского производства. Бесшумный и безвредный для экологии транспорт возит пассажиров по маршруту № 5: от железнодорожного вокзала до завода «Пигмент».
Электробус-гармошку и зарядную станцию для него бесплатно предоставило предприятие-производитель «Белкоммунмаш» — на основе достигнутых ранее договоренностей между властями Тамбова и Минска. Заряжается машина в депо при помощи подъемного пантографа — восемь минут и можно снова в рейс.
Просторный салон вмещает 153 человека. Здесь есть Wi-Fi и USB-разъемы для зарядки гаджетов. Выходы сделаны низкими, что оценят пенсионеры. Стоимость поездки такая же, как в обычном транспорте.
— Хороший комфортный, современный автобус. Большой, просторный, тихий. Удобно выходить, пожилым людям, я думаю, понравится. Отличный автобус, одним словом, — поделился впечатлениями один из первых пассажиров Дмитрий Авдеев.
Испытания электробуса на тамбовских улицах продлятся три месяца.
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