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В Тюмени молодой человек лишился автомобиля приехав на свидание
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В Тюмени молодой человек лишился автомобиля приехав на свидание 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
На исполнении в районном отделе судебных приставов Восточного административного округа по городу Тюмени находится исполнительное производство о взыскании с тюменца задолженности более 1 миллиона рублей в пользу взыскательницы. Ранее между ними был заключен договор подряда на выполнение отделочных работ, ремонт был произведен не в срок и с ненадлежащим качеством, что и послужило причиной обращения заказчика в суд. Судья постановил удовлетворить иск. Должник не погасил задолженность в размере 1,2 миллиона рублей в добровольный срок, уклоняясь от встреч с судебным приставом и от уплаты долга.
В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель установила, что в собственности должника находится два автомобиля, вынес постановления о запрете на регистрационные действия с транспортом. Одну иномарку удалось арестовать и изъять, а вторую мужчина тщательно скрывал и опасаясь, что на нее также будет наложен арест, передал автотранспортное средство третьему лицу.
«Судебный пристав-исполнитель выяснила кто теперь управляет транспортным средством должника. Им оказался молодой человек. Тогда сотрудница Службы связалась с ним посредством социальных сетей и назначила свидание. Молодой человек прибыл на место с опозданием — долго готовился к встрече, где помимо судебного пристава-исполнителя его ожидали и судебные приставы по ОУПДС», — рассказали в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.
Судебный пристав наложил арест на автотранспортное средство и направил на специализированную стоянку. В дальнейшем иномарки будут переданы на реализацию в целях погашения задолженности, штрафных санкций и расходов по совершению исполнительных действий.
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