На МедиаФоруме российских островов расскажут, как приготовить «вкусный» мем 

Она расскажет участникам Первого международного МедиаФорума, как создавать и использовать веселые картинки — мемы для любого медиа-контента. Кроме того эксперт проведет мастер-класс «Слог в цифровой среде» для молодых журналистов и блогеров.
«MDK Creative Agency популярен уже пять лет. Это не волшебство, это большая редакция и ежедневная работа, — отметила Мария Вылегжанина. — Мем — многоуровневое сообщение для читателя, но его надо уметь готовить. Этому и будем учиться на мастер-классе».
Справка: «ФедералПресс»:
MDK Creative Agency — крупнейшее русскоязычное развлекательное комьюнити, которое объединяет более 20 млн молодых людей в основных социальных сетях. Оно производит контент уже более семи лет. Среди клиентов агентства такие компании, как Burger King, KFC, Unilever, ReckittBenckiser, Mail.ru, GazpromMedia, AlibabaGroup.
Первый международный МедиаФорум российских островов пройдет 12–13 апреля в Сахалинском государственном университете. В нем примут участие СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.
Принять участие в мероприятии можно, зарегистрировавшись на сайте медиафорумсахалин.рф.