На МедиаФоруме российских островов расскажут, как приготовить «вкусный» мем

Она расскажет участникам Первого международного МедиаФорума, как создавать и использовать веселые картинки — мемы для любого медиа-контента. Кроме того эксперт проведет мастер-класс «Слог в цифровой среде» для молодых журналистов и блогеров.

«MDK Creative Agency популярен уже пять лет. Это не волшебство, это большая редакция и ежедневная работа, — отметила Мария Вылегжанина. — Мем — многоуровневое сообщение для читателя, но его надо уметь готовить. Этому и будем учиться на мастер-классе».

MDK Creative Agency — крупнейшее русскоязычное развлекательное комьюнити, которое объединяет более 20 млн молодых людей в основных социальных сетях. Оно производит контент уже более семи лет. Среди клиентов агентства такие компании, как Burger King, KFC, Unilever, ReckittBenckiser, Mail.ru , GazpromMedia, AlibabaGroup.

Первый международный МедиаФорум российских островов пройдет 12–13 апреля в Сахалинском государственном университете. В нем примут участие СМИ Сахалинской области , Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.

Принять участие в мероприятии можно, зарегистрировавшись на сайте медиафорумсахалин.рф.