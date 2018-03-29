В Совбезе РФ отметили важность форсированного развития транспортных коридоров и Севморпути

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. В Совбезе России отметили необходимость форсированного развития транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад», а также Северного морского пути. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, эта тема обсуждалась на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по безопасности в экономической и социальной сфере.

"Рекомендовано учесть важность развития различных видов транспорта на основе транспортно-экономического баланса, необходимость создания и форсированного развития комплексных международных транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг», Северного морского пути, а также необходимость обеспечения безопасности граждан на транспорте", — говорится в сообщении.

На заседании было отмечено, что для снижения угроз экономической безопасности необходима дальнейшая интеграция и синхронизация инфраструктур различных видов транспорта в рамках развития транспортной системы страны, освоение новых грузопотоков, наращивание скорости, объемов обработки и транспортировки грузов, реализация экспортного и транзитного потенциалов, а также создание отечественных цифровых систем логистики, управления и контроля перевозок.