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В Совбезе РФ отметили важность форсированного развития транспортных коридоров и Севморпути
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В Совбезе РФ отметили важность форсированного развития транспортных коридоров и Севморпути 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. В Совбезе России отметили необходимость форсированного развития транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад», а также Северного морского пути. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, эта тема обсуждалась на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по безопасности в экономической и социальной сфере.
"Рекомендовано учесть важность развития различных видов транспорта на основе транспортно-экономического баланса, необходимость создания и форсированного развития комплексных международных транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг», Северного морского пути, а также необходимость обеспечения безопасности граждан на транспорте", — говорится в сообщении.
На заседании было отмечено, что для снижения угроз экономической безопасности необходима дальнейшая интеграция и синхронизация инфраструктур различных видов транспорта в рамках развития транспортной системы страны, освоение новых грузопотоков, наращивание скорости, объемов обработки и транспортировки грузов, реализация экспортного и транзитного потенциалов, а также создание отечественных цифровых систем логистики, управления и контроля перевозок.
"В связи с этим подготовлены рекомендации по совершенствованию документов стратегического планирования и принятию дополнительных мер, в том числе нормативно-правового характера, направленные развитие транспортной системы Российской Федерации, — отметили в СБ РФ. — В частности, при корректировке документов стратегического планирования, связанных с развитием транспортной системы, принято решение обратить особое внимание на обеспечение необходимого уровня транспортной доступности регионов Арктической зоны, Сибири и Дальнего Востока".
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