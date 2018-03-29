С. Левкин: Из Западного Дегунино в Ховрино проложат коллектор вдоль русла реки Бусинка

Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики со ссылкой на руководителя департамента Сергея Левкина.

«Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства Москвы от 27 марта 2018 г. N 226-ПП об утверждении проекта планировки территории линейного объекта — обгонного водосточного коллектора длиной 497 м вдоль открытого русла реки Бусинка для квартала по адресу: Западное Дегунино, ул. Базовская, вл. 15. Территория подготовки проекта планировки расположена в районах Западное Дегунино и Ховрино в Северном административном округе столицы», — приводятся в сообщения слова С. Левкина.

Он отметил, что площадь проектируемой территории составляет 0,806 га. «Проект будет реализован в рамках адресной инвестиционной программы за счет средств городского бюджета», — пояснил руководитель департамента.

С. Левкин также уточнил, что данный коллектор будет представлять собой трубу диаметром 3 м из железобетонных блоков, глубина заложения которой составит 5,7-14,34 м.

По данным пресс-службы, трасса обгонного водосточного коллектора будет проходить преимущественно по территориям коммунально-складской застройки, по территории Октябрьской железной дороги и территориям общего пользования, частично по территории объектов природного комплекса Северного административного округа Москвы.

«В ходе строительства коллектора будут сохранены существующие подземные коммуникации, а также проведено благоустройство и озеленение территории. Размещение наземных объектов капитального строительства проектом планировки территории не предусматривается. В столичных коллекторах общей длиной несколько сотен километров протекают около 150 водотоков», — заключили в департаменте.