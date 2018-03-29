Слуцкий назвал Джонсона «бравым солдатом информационной войны против России без правил»

"Глава МИД Великобритании Борис Джонсон давно зарекомендовал себя бравым солдатом на поле информационной войны против России без всяких правил. И его последнее «крылатое сравнение» России с героем Достоевского Родионом Раскольниковым — лишнее тому подтверждение", — заявил Слуцкий журналистам в четверг.

Однако, убежден глава комитета, «желая блеснуть эрудицией, британский политик явно пожертвовал сутью». «Правильнее было бы сказать: „Наказание без преступления“. Но здравый смысл давно утрачен Западом в его маниакальном стремлении очернить и демонизировать Россию. Идет бессовестная и полномасштабная манипуляция общественным мнением, где такие понятия, как презумпция невиновности, истина и доказательства, не имеют никакого значения», — заключил депутат.

Заявление Джонсона

Ранее Джонсон сравнил Россию, которую Лондон считает причастной к инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, с главным героем романа Достоевского «Преступление и наказание» Родионом Раскольниковым. Это сравнение он сделал в среду вечером на традиционном банкете, который устроил для глав дипломатических представительств зарубежных стран лорд-мэр делового лондонского района Сити. Текст его речи был распространен МИД Великобритании.

Лейтмотивом выступления Джонсона явилось утверждение, что Россия недооценила международной реакции на события в английском Солсбери. «Это как начало „Преступления и наказания“ в том смысле, что мы все знаем, кто — преступник, и единственный вопрос состоит в том, признается ли он сам или его поймают», — сказал глава Foreign Office, повторив свои предыдущие заявления о причастности России.

О деле Скрипаля

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.