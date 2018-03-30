В Прикамье пять человек насмерть отравились угарным газом из-за забитого кирпичами дымохода. Теперь власти проверят пять тысяч домов

Пермском крае решили проверить почти пять тысяч домов после того, как в одном из них от отравления угарным газом скончались пять человек. Причиной их смерти стала неработающая вентиляция, необходимая при использовании газовых водонагревательных колонок. Осмотр домов начался сегодня, 30 марта.

городе Кизеле 26 марта в одной квартир были найдены тела пожилой женщины, ее супруга и их 50-летнего сына, инвалида 3-й группы. Разбираясь в произошедшем, правоохранители обнаружили еще два трупа в квартире этажом выше — там скончались пожилая женщина и ее 63-летний сын, сообщается на сайте

Люди погибли, полагает следствие, из-за того, что своими обязанностями пренебрегала управляющая компания по обслуживанию вентиляции. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), которые соединены в одно производство.

Задержаны два сотрудника управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом, в котором проживали погибшие люди.

Следователи установили, что ее работники халатно относились к своим обязанностям по проверке исправности вентиляции и не занимались ее починкой. Оказалось, что дымоход в злополучном доме заполнен осколками кирпичей, а вытяжная тяга отсутствует.

Теперь, как сообщает сайт

"ПроПермь", Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края проверит все газифицированные дома в регионе, каковых насчитывается 4850 многоквартирных зданий. Сотрудникам ИГЖН будут помогать представители АО «Газпром газораспределение Пермь» и местные чиновники.