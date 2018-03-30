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В Прикамье пять человек насмерть отравились угарным газом из-за забитого кирпичами дымохода. Теперь власти проверят пять тысяч домов
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В Прикамье пять человек насмерть отравились угарным газом из-за забитого кирпичами дымохода. Теперь власти проверят пять тысяч домов 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В Пермском крае решили проверить почти пять тысяч домов после того, как в одном из них от отравления угарным газом скончались пять человек. Причиной их смерти стала неработающая вентиляция, необходимая при использовании газовых водонагревательных колонок. Осмотр домов начался сегодня, 30 марта.
В городе Кизеле 26 марта в одной квартир были найдены тела пожилой женщины, ее супруга и их 50-летнего сына, инвалида 3-й группы. Разбираясь в произошедшем, правоохранители обнаружили еще два трупа в квартире этажом выше — там скончались пожилая женщина и ее 63-летний сын, сообщается на  сайте
регионального управления Следственного комитета.
Люди погибли, полагает следствие, из-за того, что своими обязанностями пренебрегала управляющая компания по обслуживанию вентиляции. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), которые соединены в одно производство.
Задержаны два сотрудника управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом, в котором проживали погибшие люди.
Следователи установили, что ее работники халатно относились к своим обязанностям по проверке исправности вентиляции и не занимались ее починкой. Оказалось, что дымоход в злополучном доме заполнен осколками кирпичей, а вытяжная тяга отсутствует.
Теперь, как сообщает сайт
"ПроПермь", Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края проверит все газифицированные дома в регионе, каковых насчитывается 4850 многоквартирных зданий. Сотрудникам ИГЖН будут помогать представители АО «Газпром газораспределение Пермь» и местные чиновники.
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