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6-я Китайская международная ярмарка технологий пройдет 19-21 апреля в Шанхае
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

6-я Китайская международная ярмарка технологий пройдет 19-21 апреля в Шанхае 

ИА Синьхуа 1 час назад
Об этом сообщили на состоявшемся в среду пресс-брифинге.
Китайская /Шанхайская/ международная ярмарка технологий — первое подобное мероприятие государственного уровня в Китае. В нынешнем году площадь ярмарки будет разделена на несколько выставочных зон, предназначенных для демонстрации продукции городов-главных почетных гостей, достижений в области технических инноваций и др.
По сообщению, выставочная площадь нынешней ярмарки составит 35 тыс. кв. м. По прогнозу оргкомитета мероприятия, ярмарку посетит около 50 тыс. человек. -0-
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