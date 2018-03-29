6-я Китайская международная ярмарка технологий пройдет 19-21 апреля в Шанхае

Об этом сообщили на состоявшемся в среду пресс-брифинге.

Китайская /Шанхайская/ международная ярмарка технологий — первое подобное мероприятие государственного уровня в Китае . В нынешнем году площадь ярмарки будет разделена на несколько выставочных зон, предназначенных для демонстрации продукции городов-главных почетных гостей, достижений в области технических инноваций и др.

По сообщению, выставочная площадь нынешней ярмарки составит 35 тыс. кв. м. По прогнозу оргкомитета мероприятия, ярмарку посетит около 50 тыс. человек. -0-