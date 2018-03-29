Мособлдума почтила память погибших в Кемерове минутой молчания 

Очередное 47‐е заседание Московской областной Думы началось с минуты молчания. Спикер Игорь Брынцалов и депутаты регионального парламента почтили память погибших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
Сегодня Мособлдума рассмотрит внесение изменений в Закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области». Докладчиком выступит Олег Григорьев, председатель Комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации.
Кроме того, зампредседателя Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Ирина Слуцкая представит законопроект о внесении изменений в региональные законы, регулирующие предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Также министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев представит законопроект об изменениях в региональный Закон «Об аренде имущества, находящегося в собственности Московской области».