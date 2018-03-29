Семь посёлков и восемь мостов: Орловский район готовится к паводку

Орловской области проводится плановая подготовка к весеннему половодью. В администрации Орловского района обсудили план действий в случае ЧС.

Как сообщили в пресс-службе администрации района, информация об уровне воды перед плотиной ТЭЦ ежедневно запрашивается ЕДДС. На 28 марта, уровень воды не поменялся и составил 5,15 м перед плотиной и 1.04 м после плотины.

Критической для населённых пунктов Орловского района является отметка 9 метров. Угроза затопления существует для 7 посёлков и деревень: д. Заречная (Становское с/п), д. Шепино (Становское с/п), д. Гать (Образцовское с/п), д. Касьяновка (Неполодское с/п), д. Тайное (Неполодское с/п), д. Быстрая (Сабуровское с/п), д. Вязки (Платоновское с/п).

При необходимости эвакуации подготовлен пункт временного пребывания в Салтыковской школе. Составлены подомовые списки жильцов, дома которых попадают в зону подтопления, жители оповещены о возможности размещения в ПВР.

Также в зону подтопления попадают 8 низководных мостов: д. Касьяновка, д. Гать, д. Сухая Орлица, с. Звягинки, д. Быстрая, д. Альшань, п. Круглый, с. Сабурово. При подтоплении данных низководных мостов движение по ним будет закрыто для движения людей и автотранспортных средств до момента полного освобождения от воды и обследования их на предмет безопасности после весеннего половодья.

В настоящее время разработаны маршруты объезда затапливаемых низководных мостов разработаны. При наступлении половодья приступит к работе штаб и оперативные группы по контролю за паводковой обстановкой на территории района.