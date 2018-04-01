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Орловские полицейские взяли на контроль зону паводка
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Орловские полицейские взяли на контроль зону паводка 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Сотрудники УМВД Орловско области готовы к обеспечению общественного порядка и безопасности в период весеннего паводка, сообщили в пресс-службе ведомства.
Под особый контроль взяты районы, попадающие в зону подтопления. В преддверии весеннего паводка утвержден состав оперативного штаба и его рабочей группы, план организационных и практических мероприятий.
Участковые уполномоченные полиции проводят профилактическую работу с гражданами: раздают памятки по безопасности и действиям в ЧС, проводят беседы с жителями области, чьи дома попадают в зону возможного подтопления.
Особое внимание уделяется вопросу необходимости заблаговременного принятия мер по сохранности документов и личного имущества, соблюдении общественного порядка и мер безопасности.
Кроме того, осуществляется рабочее взаимодействие с руководителями муниципальных образований и других заинтересованных ведомств по вопросам предупреждения и ликвидации последствий весеннего паводка, сохранности имущества населения.
Совместно с МЧС предусмотрено выставление круглосуточных постов. Разработаны дополнительные маршруты движения транспорта на случай затопления отдельных улиц и магистралей и скорректирована расстановка постов и маршрутов подразделений ППСП, ДПС, Росгвардии.
Сообщение Орловские полицейские взяли на контроль зону паводка появились сначала на РИА 57.
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