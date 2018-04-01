Орловские полицейские взяли на контроль зону паводка

Сотрудники УМВД Орловско области готовы к обеспечению общественного порядка и безопасности в период весеннего паводка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Под особый контроль взяты районы, попадающие в зону подтопления. В преддверии весеннего паводка утвержден состав оперативного штаба и его рабочей группы, план организационных и практических мероприятий.

Участковые уполномоченные полиции проводят профилактическую работу с гражданами: раздают памятки по безопасности и действиям в ЧС, проводят беседы с жителями области, чьи дома попадают в зону возможного подтопления.

Особое внимание уделяется вопросу необходимости заблаговременного принятия мер по сохранности документов и личного имущества, соблюдении общественного порядка и мер безопасности.

Кроме того, осуществляется рабочее взаимодействие с руководителями муниципальных образований и других заинтересованных ведомств по вопросам предупреждения и ликвидации последствий весеннего паводка, сохранности имущества населения.

Совместно с МЧС предусмотрено выставление круглосуточных постов. Разработаны дополнительные маршруты движения транспорта на случай затопления отдельных улиц и магистралей и скорректирована расстановка постов и маршрутов подразделений ППСП, ДПС , Росгвардии.