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Муниципальный форум «Управдом» в Котельниках прошел в рамках открытого диалога
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Муниципальный форум «Управдом» в Котельниках прошел в рамках открытого диалога 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В городском округе Котельники в ДК «Силикат» прошел 10 муниципальный форум «Управдом». В его работе приняли участие глава Котельников Ирина Польникова, представители Государственной жилищной инспекции, правоохранительных органов, члены общественной палаты города, сотрудники управляющих компаний, ресурсоснабжающих и эксплуатирующих организаций, депутаты Совета депутатов, председатели совета МКД, старшие по домам, жители.
В рамках форума его участники обсудили вопросы обеспечения противопожарной безопасности в многоквартирных домах, содержание и обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Также говорили об организации дорожного движения.
Глава Котельников Ирина Польникова призвала жителей заключать договоры на техобслуживание газового оборудования в квартирах. Также она предложила провести инвентаризацию договоров.
Кроме того, предлагаю организовать встречи собственников жилья совместно с управляющей компанией по выбору организации, которая будет заниматься техническим содержанием газового оборудования. Также можно рассмотреть возможность заключения договоров каждого собственника напрямую с организацией, проводящей эти работы
— Ирина Польникова.
Глава Котельников акцентировала внимание на том, что проверка газового оборудования — залог безопасности жильцов.
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