Муниципальный форум «Управдом» в Котельниках прошел в рамках открытого диалога

В городском округе Котельники в ДК «Силикат» прошел 10 муниципальный форум «Управдом». В его работе приняли участие глава Котельников Ирина Польникова , представители Государственной жилищной инспекции, правоохранительных органов , члены общественной палаты города, сотрудники управляющих компаний, ресурсоснабжающих и эксплуатирующих организаций, депутаты Совета депутатов, председатели совета МКД, старшие по домам, жители.

В рамках форума его участники обсудили вопросы обеспечения противопожарной безопасности в многоквартирных домах, содержание и обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Также говорили об организации дорожного движения.

Глава Котельников Ирина Польникова призвала жителей заключать договоры на техобслуживание газового оборудования в квартирах. Также она предложила провести инвентаризацию договоров.

Кроме того, предлагаю организовать встречи собственников жилья совместно с управляющей компанией по выбору организации, которая будет заниматься техническим содержанием газового оборудования. Также можно рассмотреть возможность заключения договоров каждого собственника напрямую с организацией, проводящей эти работы

— Ирина Польникова.

Глава Котельников акцентировала внимание на том, что проверка газового оборудования — залог безопасности жильцов.