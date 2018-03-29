«Крымтроллейбус» получил новый отечественный электробус

По его словам, электробус имеет автономный ход до 250 км. Руководитель предприятия уточнил, что в рамках 30-дневного пробега транспорт опробуют на различных маршрутах и в разных режимах, сообщает «Крыминформ»

Также, автономный автобус оснащен литий-полимерными батареями, которые заряжаются в течение четырех часов. Срок службы данного источника питания — более 10 лет. Стоимость транспорта составляет более 15 миллионов рублей.