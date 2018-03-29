Ещё
«Крымтроллейбус» получил новый отечественный электробус
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Крымтроллейбус» получил новый отечественный электробус 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По его словам, электробус имеет автономный ход до 250 км. Руководитель предприятия уточнил, что в рамках 30-дневного пробега транспорт опробуют на различных маршрутах и в разных режимах, сообщает «Крыминформ».
Также, автономный автобус оснащен литий-полимерными батареями, которые заряжаются в течение четырех часов. Срок службы данного источника питания — более 10 лет. Стоимость транспорта составляет более 15 миллионов рублей.
«ФедералПресс» напоминает, что в начале февраля процесс объединения госпредприятий «Крымавтотранс» и «Крымтроллейбус» был остановлен.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Чечне рассказали о готовности Кадырова поймать украинского пранкера Красноярская «Орбита» сливала нечистоты в Енисей В кубанской столице появятся аллеи боксерской славы и ГТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В последний раз
Для россиян предложили ввести новый вид наказания63
Британию встревожила российская «Мертвая рука»147
«С чего это я должен их жалеть?»580
Чиновников наказали за банкет в день траура75
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
01:18
В метро Москвы засняли «богиню»
Общество
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение