«Депутаты-туристы». Что архангельские «слуги народа» везут из командировок?

В Интернете прочитал про депутатов городской Думы Архангельска , которые за счёт бюджета регулярно посещают зарубежные страны. Что это за командировки такие за наши деньги? Хоть бы где отчитались о поездках, а то получается, что катаются по миру как туристы.

О. Юшманов, Архангельск

Норвегию, Германию. В «туристическом списке», который опубликовало одно из архангельских информ­агентств, фамилии 12-ти народных избранников (всего в городской Думе 30 депутатов. — Ред.). Общая сумма поездок всех депутатов за 2017 год превышает миллион рублей. Впечатляет и география депутатских командировок — в списке можно увидеть не только регионы России , но и Финляндию

На воду посмотреть…

Справедливости ради нужно отметить, что в 2017 году народные избранники подзатянули пояса и не замахиваются, например, на дорогостоящую поездку в США или Китай , как это было ещё 3-4 года назад.

Впрочем, интернет-пользователи всё равно возмущены, например, тем, как хитренько наши депутаты подгадывают командировку под сезон. К примеру, Сергей Красильников минувшим летом побывал в Абхазии . «Почему бы этому депутату зимой не поехать в Наряьн-Мар?» — возмущаются люди. К слову, это один из самых богатых депутатов Гордумы. Судя по налоговой декларации, в 2016 году он заработал более 1,5 млн рублей.

Наиболее активно путешествующим депутатом оказался председатель постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства Дмитрий Акишев. Мы спросили его о необходимости и целях таких заграничных командировок. «Все поездки, в которых принимают участие депутаты Архангельской городской Думы, инициированы администрацией города, — поясняет Дмитрий Анатольевич. — И решения принимаются на сессиях городской Думы. Например, в 2017 году я как депутат вместе с делегацией муниципального предприятия „Водоканал“ посетил город Оулу в Финляндии. Это город-побратим Архангельска. В Оулу мы изучали работу системы водоснабжения и водоотведения. Часть новых технологий уже внедряются в Архангельске. Для нас это была интересная и, главное, полезная поездка: у финнов действительно есть чему поучиться. Потери в системе водоснабжения в Финляндии 12%, в их числе 10% — это технологические потери. Жители Оулу вынуждены оставаться без холодной и горячей воды всего 7 часов в год. У нас в Архангельске пока что потери в сетях составляют 52%. В течение срока действия концессионного соглашения с новым инвестором планируется их значительно сократить. Кстати, гости из Оулу тоже приезжают в Архангельск для обмена опытом. Заключены такие договоры о международном сотрудничестве».

… да на футбольные поля

«Мы знакомились с опытом развития детского футбольного спорта в Краснодаре, — поясняет Максим Корельский. — В Краснодаре оборудовано семь футбольных полей с искусственным газоном. Сейчас туда ездят архангельские тренеры по футболу на стажировку, а детская футбольная академия проводит товарищеские матчи, в которых принимают участие наши юные спортсмены. К слову, из бюджета оплачивается только перелёт до места командировки и гостиница».

Перелёт до места командировки и обратно (плюс гостиница) шестерым депутатам обошёлся в 151 тысячу рублей. На эти деньги можно было бы целый школьный класс отправить в детский лагерь. Или, например, закупить инвентарь для детской спортшколы. Но нашим депутатам захотелось увидеть своими глазами краснодарское футбольное поле.