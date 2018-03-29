Талантливые актеры, которых мы потеряли слишком рано

Хит Леджер

Смерть Хита Леджера считается одной из самых загадочных и странных. По официальной версии, он умер от острой интоксикации, вызванной совместным действием оксикодона, гидрокодона, диазепама, темазепама, алпразолама и доксиламина. Зачем актер принял коктейль из медицинских препаратов, никто не знает.

28-летний Хит был найден мертвым 22 января 2008 года в своей нью-йоркской квартире. Тело обнаружила домработница. Она вошла в комнату, чтобы доложить о приходе массажиста, и увидела обнаженного актера, лежащего на кровати лицом вниз. Рядом была найдена скрученная двадцатидолларовая купюра, какие часто используют для приема наркотиков, но никаких следов запрещенных веществ на ней найдено не было.

Гибель звезды «Форсажа» Пола Уокера восприняли как личную трагедию не только коллеги по проекту, но и миллионы людей по всему миру. Пола не стало 30 ноября 2013 года. Его жизнь унесла страшная автокатастрофа.

Актер направлялся на автошоу на машине своего друга. Автомобиль потерял управление и врезался сперва в фонарный столб, а затем в дерево, после чего загорелся. От полученных травм и ожогов Пол и его приятель скончались на месте.

На протяжении всей своей жизни Брэндон Ли старался не посрамить славу своего знаменитого отца Брюса Ли . Он усиленно занимался боевыми искусствами и активно развивал актерскую карьеру. 31 марта 1993 года во время съемок фильма «Ворон» произошел несчастный случай, который унес жизнь Брэндона.

Во время съемки сцены, в ходе которой его герой должен был погибнуть, механизм пистолета дал сбой и вместо холостого патрона в актера полетел учебный. Пуля пробила тело насквозь. Никто из съемочной группы сразу не понял, что произошло. Приехавшие на площадку медики боролись за жизнь Брэндона около 12 часов, но спасти актера так и не удалось. Ему было всего 28 лет.

Ривер Феникс

Брат Хоакина Феникса Ривер скончался в 1993 году от передозировки наркотиков. Он умер у входа клуб, принадлежавший Джонни Деппу. В тот вечер в заведении должно было состояться выступление Феникса. После его смерти клуб пытались закрыть. Мало кто хотел устраивать «танцы на костях».

Кори Монтейт

Согласно официальной версии, звезда сериала «Хор» 31-летний Кори Монтейт умер от передозировки героина и алкоголя. Он был найден мертвым в номере отеля в Ванкувере 13 июля 2013 года. Записи с камер наблюдения говорят о том, что пил шампанское и употреблял наркотики актер в одиночку, в номер к нему никто не заходил.

Проблемы с наркотиками у Кори были еще с юности. Ради своей возлюбленной актрисы Лиа Мишель он пытался избавиться от зависимости, но в очередной раз сорвался. Последствия оказались необратимыми.