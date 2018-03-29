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Церковь открыла первый в Калининграде реабилитационный центр для женщин
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Церковь открыла первый в Калининграде реабилитационный центр для женщин 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Первый в регионе реабилитационный центр «Путь к жизни» для женщин, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, открылся в Калининграде, сообщает в четверг пресс-служба Синодального отдела по благотворительности.
"К нам обращаются или сами зависимые, или их родственники, но мы строим свою работу исключительно на свободе выбора. В Калининградской области наш реабилитационный центр — единственный чисто женский центр", — отметил руководитель реабилитационного центра, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму социального отдела Калининградской епархии иерей Сергий Василевский.
В калининградском центре с зависимыми работают психологи, социальные работники и священники. Налажено сотрудничество с областным наркологическим диспансером, после лечения в котором женщин, страдающих алкоголизмом или наркоманией, будут направлять на реабилитацию в центр. Центр может принять до девяти женщин, их реабилитация продлится от девяти месяцев до года.
"В центре два опытных психолога, которые ранее работали в отделении медицинской реабилитации в наркодиспансере, а теперь приглашены для работы в социальных проектах нашей епархии. Они давно работают с этой проблемой, досконально знают ее и постоянно повышают свой профессиональный уровень", — добавил священнослужитель.
Проект «Путь к жизни» стал победителем конкурса Президентских грантов и международного грантового конкурса «Православная инициатива». Здание для реабилитационного центра в Калининграде площадью 245 кв. м. предоставили местные власти, сделать ремонт в нем помогли благотворители, а грантовые средства направили на организацию работы центра.
Сегодня в России работают более 500 церковных проектов помощи и профилактики зависимым людям, в том числе более 80 реабилитационных центров.
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