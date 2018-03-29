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Администрацию Чебоксар обязали ликвидировать впадающую в Волгу нефтеречку
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Администрацию Чебоксар обязали ликвидировать впадающую в Волгу нефтеречку 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
После ведомственной проверки исполнения законодательства об охране окружающей среды было установлено, что на территории Якимовского оврага вместе с грунтовыми водами происходит утечка нефтепродуктов в ручей от нефтебазы. Из-за этого в данном районе произошло загрязнение воды и почвы, а также погибли растения.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на администрацию города и торговую компанию обязанности устранить последствия загрязнения.
Правовая инстанция поддержала прокуратуру и обязала компанию провести механическую очистку от нефтепродуктов водных объектов: ручья и части акватории Чебоксарского водохранилища. Кроме того, организации нужно будет привести в порядок береговую линию.
Фото:pg21.ru
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