Администрацию Чебоксар обязали ликвидировать впадающую в Волгу нефтеречку

После ведомственной проверки исполнения законодательства об охране окружающей среды было установлено, что на территории Якимовского оврага вместе с грунтовыми водами происходит утечка нефтепродуктов в ручей от нефтебазы. Из-за этого в данном районе произошло загрязнение воды и почвы, а также погибли растения.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на администрацию города и торговую компанию обязанности устранить последствия загрязнения.

Правовая инстанция поддержала прокуратуру и обязала компанию провести механическую очистку от нефтепродуктов водных объектов: ручья и части акватории Чебоксарского водохранилища. Кроме того, организации нужно будет привести в порядок береговую линию.

Фото:pg21.ru