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Костромской цирк проверят на безопасность по поручению министра культуры
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Костромской цирк проверят на безопасность по поручению министра культуры 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Министр культуры поручил проверить пожарную безопасность всех цирков страны. Даже глава компании «Росгосцирк» Дмитрий Иванов признался, что в некоторых учреждениях есть нарушения, и Владимир Мединский потребовал их устранить, сообщает LIFE.
Цирки — это не просто место массового скопления людей, это место, где собираются дети, и их безопасность должна быть превыше всего.
Противопожарная безопасность должна быть на особом контроле. Обязательно изыщите необходимые средства и в максимально возможные сроки устраните все выявленные нарушения, — отметил министр культуры Мединский.
Глава компании «Росгосцирк» сказал, что профилактические мероприятия уже проходят во всех подведомственных учреждениях. В цирках Костромы, Иркутска и Красноярска в прошлом году заменили устаревшие системы пожаротушения, оповещения и эвакуации. На это потратили около 15 миллионов рублей.
Напомним, что 27 марта в костромском цирке прошла эвакуация после сообщения о заложенной там бомбе. К счастью, сообщение оказалось шуткой 56-летнего костромича.
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