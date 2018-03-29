Костромской цирк проверят на безопасность по поручению министра культуры

Министр культуры поручил проверить пожарную безопасность всех цирков страны. Даже глава компании «Росгосцирк» Дмитрий Иванов признался, что в некоторых учреждениях есть нарушения, и Владимир Мединский потребовал их устранить, сообщает LIFE.

Цирки — это не просто место массового скопления людей, это место, где собираются дети, и их безопасность должна быть превыше всего.

Противопожарная безопасность должна быть на особом контроле. Обязательно изыщите необходимые средства и в максимально возможные сроки устраните все выявленные нарушения, — отметил министр культуры Мединский.

Иркутска и Глава компании «Росгосцирк» сказал, что профилактические мероприятия уже проходят во всех подведомственных учреждениях. В цирках Костромы Красноярска в прошлом году заменили устаревшие системы пожаротушения, оповещения и эвакуации. На это потратили около 15 миллионов рублей.

Напомним, что 27 марта в костромском цирке прошла эвакуация после сообщения о заложенной там бомбе. К счастью, сообщение оказалось шуткой 56-летнего костромича.