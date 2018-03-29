Павел Воля рассказал, как обшарпанная квартира изменила его жизнь

Воля родился в Пензе , там же он закончил школу и педагогический университет. В своем родном городе будущая звезда был участником команды КВН и работал на местном радио.

Переехав в Москву Воля первое время трудился прорабом на стройке, пишет teleprogramma.pro. Об этих временах он и вспомнил, опубликовав в своем Instagram архивную фотографию 20-летней давности.

"Первые пару лет ничего не получалось. Денег еле хватало заплатить за обшарпанную квартиру на окраине Москвы. Проснувшись одним утром, я понял, что так больше продолжаться не может. Надо что-то менять", — поделился шоумен.

Некоторые подписчики очень удивились этому рассказу — они думали, что Воля родился в обеспеченной семье и никогда не знал трудностей. Поклонники юмориста также отметили, что за два десятка лет он внешне практически не изменился.