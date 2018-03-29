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Павел Воля рассказал, как обшарпанная квартира изменила его жизнь
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Павел Воля рассказал, как обшарпанная квартира изменила его жизнь 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Воля родился в Пензе, там же он закончил школу и педагогический университет. В своем родном городе будущая звезда был участником команды КВН и работал на местном радио.
Переехав в Москву Воля первое время трудился прорабом на стройке, пишет teleprogramma.pro. Об этих временах он и вспомнил, опубликовав в своем Instagram архивную фотографию 20-летней давности.
"Первые пару лет ничего не получалось. Денег еле хватало заплатить за обшарпанную квартиру на окраине Москвы. Проснувшись одним утром, я понял, что так больше продолжаться не может. Надо что-то менять", — поделился шоумен.
Некоторые подписчики очень удивились этому рассказу — они думали, что Воля родился в обеспеченной семье и никогда не знал трудностей. Поклонники юмориста также отметили, что за два десятка лет он внешне практически не изменился.
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