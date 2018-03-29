Единственный округ Москвы, не имеющий общих границ с мегаполисом — это Зеленоград. Округ, который прирастает новым жильем и в то же время — детскими садами, школами, торговыми центрами — это Зеленоград. Комфортно ли будет жить здесь, в отрыве от «ядра» столицы, в ближайшие годы? Об этом в интервью нашей газете рассказывает заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— Марат Шакирзянович, Зеленоград — город молодой, ему 3 марта исполнилось 60 лет, и он продолжает активно развиваться. Планируются ли в ближайшие пять-десять лет в городе значительные строительные работы — в частности, возведение новых современных микрорайонов?
— В первую очередь, конечно же, хочу поздравить всех читателей, всех жителей Зеленограда с юбилеем вашего замечательного, прекрасного города. Зеленоград всегда был особым местом на карте. Передовые технологии, в том числе в области градостроительства, архитектуры находили здесь свое воплощение в первую очередь. Не случайно еще в советские годы сюда ехали перенимать опыт. В последние годы Зеленоград хорошеет, преображается, развиваясь в соответствии с теми приоритетами градостроительной политики, которые мэр Москвы Сергей Семенович Собянин обозначил еще семь лет назад, а именно — идет комплексное развитие территорий. Зеленоград — город перспективный, там есть площадки для реализации самых различных проектов, включая и жилье, и инфраструктуру. Так, в 3б микрорайоне планируется строительство жилья, обеспеченного необходимой социалкой, в том числе будет построен новый детский сад. В промзоне Малино появится торгово-развлекательный комплекс. В особой экономической зоне «Технополис Москва», на площадке Алабушево в прошлом году ввели 9-этажный административно-деловой центр, где сегодня к услугам посетителей и резидентов — конференц-зал на 25 мест, выставочные площадки, залы для заседаний, а также небольшой отель на 12 номеров. Сегодня в городе завершается строительство 23-го микрорайона, возводится 17-й микрорайон. В перспективе будет построен еще один — 21-й. В каждом из них будет создана комфортная и удобная городская среда, с необходимой социальной инфраструктурой в пешей доступности, с благоустройством, с современной улично-дорожной сетью.
Полную версию интервью читайте на сайте окружной электронной газеты Зеленограда zelao.ru.