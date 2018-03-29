Кабмин выступает за возможность допроса по видеоконференц-связи всех участников уголовного процесса

Правительство РФ поддержало с некоторыми оговорками проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, предусматривающий возможность проведения допроса свидетеля по уголовному делу посредством видеоконференц-связи.

Автором законопроекта, подготовленного для внесения в Госдуму , выступил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности юрист Андрей Кутеповым, бывший управляющий делами СФ. Сенатор предлагает дополнить УПК статьей 189.1, устанавливающей порядок и особенности допроса свидетеля по видеоконференц-связи.

Концептуально поддержав документ, правительство высказало ряд замечаний к поправкам. В частности, проектом предусматривает возможность использования видео-конференц-связи для производства допроса только свидетеля. Это положение, по мнению кабмина, ограничивает возможность использования видеоконференц-связи в отношении других участников уголовного судопроизводства (потерпевшего, эксперта, специалиста, подозреваемого, обвиняемого).

В соответствии с ч. 2 ст. 189.1 УПК в редакции законопроекта допрос с использованием видео-конференц-связи будет производиться на основании постановления следователя, которое направляется в следственный орган или орган дознания по месту нахождения допрашиваемого свидетеля. Правительство полагает, что, поскольку применение видеоконференц-связи при допросе не ограничивает права свидетеля и не снижает гарантии достоверности полученных показаний, такое следственное действие может быть проведено на основании поручения следователя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 152 УПК.

Проектируемой ч. 7 ст. 189.1 УПК устанавливается, что следователь, в производстве которого находится уголовное дело, при получении протокола допроса свидетеля посредством видеоконференц-связи подписывает его. Однако эта норма не содержит указание на необходимость проверки поступивших следователю документов, в том числе протокола допроса. Кроме того, не предусмотрена процедура наделения следователя по месту нахождения допрашиваемого лица полномочиями по обеспечению производства допроса, а также по составлению и подписанию его протокола.