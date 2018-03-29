Реконструкцию входной группы проведут в лечебном корпусе медцентра имени Пирогова в Москве

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию входной группы лечебного корпуса Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Минздрава России на улице Нижняя Первомайская на востоке Москвы ), говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее завершилась реконструкция здания — работы были завершены в ноябре 2017 года. Теперь обновленный корпус реконструирует главный вход.

«Согласно проекту, после завершения работ существующий вестибюль будет расширен, его площадь увеличится на 260 квадратных метров. Расширение позволит организовать более комфортный вход в здание корпуса, разместить во входной группе кафетерий на 20 мест и просторный автоматизированный гардероб с конвейером на 1,1 тысячи мест», — говорится в сообщении.

Кроме того, увеличится площадь помещения регистратуры, что позволит эффективнее организовать ее работу и повысить уровень качества обслуживания пациентов.

Также для улучшения условий пребывания в здании маломобильных групп населения проектом предусмотрены санузлы для инвалидов и устройство пандусов снаружи и внутри вестибюля.

С точки зрения архитектурного решения фасад входной группы сохранит стилистику главного здания, конструктивное решение предполагает каркасную систему, внешне вход будет представлять собой легкий металлический витраж.