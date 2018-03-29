Прогулочную набережную в крымских Саках могут построить к концу 2019 г

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости . Прогулочную набережную в крымских Саках планируется построить к концу 2019 года, стоимость работ должна составить не более 1,147 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Тендер на строительно-монтажные работы по пешеходной набережной вдоль улицы Морская проводит муниципальное казенное учреждение «СакиИнвестПроект». Подрядчика планируется выбрать к концу апреля.

В конце января сообщалось, что Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства новой пешеходной набережной на крымском бальнеологическом курорте Саки.

Это будет единая прогулочная зона вдоль моря в городе, которой ранее не было в городе.

Проект, получивший положительные заключения Главгосэкспертизы России, предусматривает строительство на берегу Каламитского залива Черного моря пешеходной городской набережной протяженностью более 5 километров. Также будет обустроен комплекс берегозащитных гидротехнических сооружений, в том числе оградительная волноотбойная стенка набережной, десять волноломов, две пляжеудерживающие буны, предохраняющие берег от размыва, искусственный волногасящий пляж из песка и гальки и другие сооружения. Набережная будет оборудована лестничными сходами на пляж и обзорными площадками, снабжена системами освещения и сбора ливневых вод.