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Прогулочную набережную в крымских Саках могут построить к концу 2019 г
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Прогулочную набережную в крымских Саках могут построить к концу 2019 г 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Прогулочную набережную в крымских Саках планируется построить к концу 2019 года, стоимость работ должна составить не более 1,147 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Тендер на строительно-монтажные работы по пешеходной набережной вдоль улицы Морская проводит муниципальное казенное учреждение «СакиИнвестПроект». Подрядчика планируется выбрать к концу апреля.
В конце января сообщалось, что Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства новой пешеходной набережной на крымском бальнеологическом курорте Саки.
Это будет единая прогулочная зона вдоль моря в городе, которой ранее не было в городе.
Проект, получивший положительные заключения Главгосэкспертизы России, предусматривает строительство на берегу Каламитского залива Черного моря пешеходной городской набережной протяженностью более 5 километров. Также будет обустроен комплекс берегозащитных гидротехнических сооружений, в том числе оградительная волноотбойная стенка набережной, десять волноломов, две пляжеудерживающие буны, предохраняющие берег от размыва, искусственный волногасящий пляж из песка и гальки и другие сооружения. Набережная будет оборудована лестничными сходами на пляж и обзорными площадками, снабжена системами освещения и сбора ливневых вод.
Один из старейших российских бальнеологических курортов, знаменитый своими сульфидными лечебными грязями, Саки традиционно занимает в Крыму лидирующие позиции по числу туристов — только летом сюда приезжает около 400 тысяч отдыхающих.
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