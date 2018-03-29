СМИ Ирана: Европа боится даже разоружающейся России 

Европа боится остаться один на один с Россией, пишет обозреватель издания «Шарк» (23.03) Пируз Йезди, анализируя особенности европейской политики последних лет. Политика стран Европы, едва оправившихся от «нашествия мигрантов» с Ближнего Востока, внутриполитических кризисов, роста неопопулизма и экономической депрессии в последние годы, пишет обозреватель, определяется тем, что над континентом нависают грозные тени двух мировых лидеров, Путина и Трампа. С одной стороны, Трамп демонстрирует все большее нежелание «финансировать военные расходы» своих союзников по НАТО и склоняется к политике изоляционизма, некогда свойственного внешней политике США, с другой же, — Европа боится «непредсказуемости» России. Особенно эта непредсказуемость ощущается на востоке Европы и в странах Балтии, очень озабоченных возможной потерей своего суверенитета ввиду якобы «агрессивности» России. Эта ситуация и толкает Европу к необходимости создавать новые союзы и блоки, альтернативные НАТО, такие, в частности, которые помогут увеличить военные бюджеты европейских стран и будут способствовать проведению новых исследований в области развития собственных оборонных технологий, подытоживает обозреватель. При этом, подчеркивает «Хорасан» (23.03), сама Россия намерена снижать военные расходы в ближайшей перспективе: по крайней мере, об этом говорят официальные лица, в частности, министр обороны Сергей Шойгу и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По их словам, Россия намерена снизить оборонные расходы до уровня менее 3% от ВВП. Эта цифра не идет ни в какое сравнение с военными расходами, которые запланировала даже Великобритания, не говоря уже о США, подчеркивает газета.
США потратят на нужды своих вооруженных сил в текущем году 700 миллиардов долларов, военный бюджет Великобритании составит 60 миллиардов долларов, а Россия планирует в 2018 году израсходовать на оборону только 46 миллиардов долларов, уточняет «Хорасан». Россия пока ограничивает ответ на высылку ее дипломатов странами ЕС лишь «суровыми предупреждениями», пишет «Дунё-э-эктесад» (26.03), характеризуя реакцию российской стороны на решение более 10 европейских стран выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, обвиняющей Россию в причастности к «делу Скрипаля». Россия назвала действия Евросоюза недружественными и конфронтационными и пообещала адекватный ответ, однако каким именно он будет, в Москве пока не уточняют. Российский МИД лишь подчеркнул, что «напряженность в отношении с европейскими странами будет возрастать». Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен неизвестным веществом, которое в Лондоне немедленно назвали «химическим оружием», а в США и Европе, не дожидаясь итогов расследования, поверили Британии на слово, подчеркивает газета. Кроме того, США и европейским странам, похоже, просто подвернулся удачный повод выслать российских дипломатов, которых Запад считает сотрудниками спецслужб, проще говоря, шпионами, работающими под прикрытием дипломатической неприкосновенности. А вот главу дипломатии Северной Кореи «ждут» в России, сообщает то же издание («Дунё-э-эктесад», 26.03), со ссылкой на заявления источника в российском МИДе. На Смоленской площади в данный момент изучают детали возможного визита и его программу. Цели визита в Москву министра иностранных дел КНДР, Ли Ён Хо, который может состояться в середине апреля, пока не ясны. Однако, как подчеркивает газета, визит будет иметь беспрецедентный характер: высокие чиновники Северной Кореи редко контактируют с внешним миром, — последний раз главы дипломатий РФ и КНДР встречались в минувшем году на полях саммита АСЕАН в Маниле. «Иран, Россия, КНР — товарищи по несчастию?», — комментирует «Хорасан» (24.03) заявление главы парламентской комиссии ИРИ по нацбезопасности и внешней политике Аладдина Боруджерди, высказавшегося на днях в пользу укрепления отношений Ирана с «восточными соседями», Россией и Китаем. По словам парламентария, эта необходимость вызвана «сдвигами» во внешнеполитической концепции США, озвученной недавно президентом Трампом, и также тем, что в новой стратегии Трампа Иран прямо упоминается как враждебная США страна и как угроза их национальным интересам. В этих условиях Исламской Республике необходимо укреплять связи с Россией и КНР, государствами-членами Совбеза ООН, при поддержке и помощи которых можно нейтрализовать или, по крайней мере, свести к минимуму угрозу, исходящую от США. Помимо этого, и Россия, и Поднебесная сами испытывают на себе давление США, подвергаются с их стороны экономическим санкциям и в целом «сталкиваются на международной арене с теми же вызовами и угрозами, что и мы», приводит издание заявление Боруджерди. Президентские выборы в России завершены, итоги подведены, и в этих условиях целесообразно снова поставить вопрос: можно ли надеяться на союз с Россией? — пишет «Хорасан» (25.03). Газета пытается найти ответ на вопрос в беседе с бывшим иранским дипломатом, экспертом по проблемам Евразии, доктором Афшаром Сулеймани. Собеседник издания отмечает, что отношения двух стран в последние годы имели не только количественный, но и качественный сдвиг, и тому способствовали не только субъективные факторы (конфликт на территории Сирии), но объективные обстоятельства (общность интересов двух стран в регионе и в мировой политике в целом). Доказательством того, что укрепление партнерства двух стран не носит случайный характер, является, по мнению Сулеймани, недавнее применение Россией права вето на резолюцию Совбеза ООН по Йемену. Россия, напомнил эксперт, не имела в этом прямого интереса, и потому вето оказалось «по факту в пользу Ирана», на который согласно первоначально предложенному западными странами проекту, предполагалось наложить санкции за якобы имеющие место поставки оружия йеменским повстанцам в обход эмбарго. В этой связи, при сохранении данных тенденций, Иран может не сомневаться в России как своем стратегическом союзнике, полагает Сулеймани. Но на пути развития стратегического партнерства двух стран «в глобальной перспективе» существуют две крупные проблемы. Первая заключается в необходимости сбалансированности всех связей Ирана и России — политических, военно-технических, торгово-экономических, в области безопасности, чего пока в полной мере нет. Вторая заключается в наличии многочисленных формальных правил, господствующих в международных отношениях, а также в идеологических препонах, которые могут существенно повлиять на эффективность или КПД партнерства обеих стран, полагает собеседник «Хорасан». После трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» сибирский город Кемерово охватили акции протеста против «крайне инертных» действий местных властей по расследованию трагедии. Высокие градоначальники не почтили своим присутствием ни стихийный митинг, ни стихийный мемориал возле места трагедии. На вопросы «разгневанной толпы» пришлось отвечать лично прибывшему на место трагедии президенту России, — таковы строки из репортажа портала «Фарда» (27.03), посвященного ситуации в Кемерове. Власти России изначально не объявили общенациональный траур, и только президент России, посетив место событий, буквально под давлением толпы подписал указ об объявлении среды, 28 марта, днем траура. С разгневанной толпой, помимо президента, общался также замглавы города, согласившийся уйти в отставку «в случае необходимости», продолжает «Фарда». Сложилось впечатление, что собравшихся манифестантов не удовлетворили полностью ни слова президента, назвавшего главными виновниками происшествия «халатность и разгильдяйство» и обещавшего возмездие всем допустившим трагедию, ни первые данные о расследовании. В итоге, стихийные митинги и акции памяти, прошедшие в Кемерово и в десятках других российских городов, были таковыми лишь по форме, а по сути их вполне можно назвать стихийными акциями протеста, с которыми пришлось иметь дело недавно переизбранному президенту, резюмирует портал. Этот же портал («Фарда», 27.03) также отмети, что президент Ирана Хасан Роухани направил президенту России слова соболезнования и поддержки в тяжелые минуты горя. Издание полностью привело текст послания Роухани, в котором, в частности, выражались слова соболезнования всем семьям погибших, а также пожелания выдержки российскому народу в трудные дни и скорейшего обретения им благополучия в ближайшем будущем. МКС продолжает исследования в космическом пространстве усилиями российских космонавтов и зарубежных астронавтов, сообщает «Хамшахри» (26.03). 23 марта на вахту на МКС заступили два астронавта НАСА и российский космонавт, они пробудут там пять месяцев. В задачу группы входит осуществление контроля за прибытием и отбытием беспилотного грузового корабля, который должен будет доставить с Земли на МКС аппаратуру и оборудование для научных экспериментов. Кроме того, экипаж будет выполнять не менее важную миссию: проводить сотни экспериментов в области биологии, биотехнологии и прикладной физики в космосе, подчеркнула газета. Национальная сборная Бразилии, сошедшаяся в Лужниках с национальной сборной России, доказала свою мощь и превосходство над соперником, пишет «Хорасан» (23.03), комментируя состоявшийся 23 марта товарищеский матч с участием двух команд. По мнению газеты, «кудесники мяча» на протяжении всей игры имели неоспоримый перевес, однако не смогли воплотить его в забитые мячи в первой половине встречи. Зато во второй половине в воротах хозяев побывало три безответных мяча. При этом бразильские футболисты нисколько не ощущали отсутствие в составе своей главной звезды, Жуниора Неймара, который не был заявлен на матч из-за травмы, подытожило издание. Тем временем над ЧМ-2018 нависает угроза бойкота, говорится на портале «Фарда» (28.03) в комментарии по поводу решения ряда стран не посылать для участия в официальных церемониях, связанных с футбольным первенством, свои делегации. Европейские и не только страны, словно соревнуясь в подражании охватившей Британию и ее политический истеблишмент русофобии, одна за другой заговорили о возможном бойкоте первенства мира. Бойкотировать чемпионат намерены Польша, Исландия, Швеция, Австралия, Дания и Япония. Речь, правда, пока идет о бойкоте «политическом», а не спортивном: не приезжать в Россию намерены не спортсмены, а представители правительств этих государств, уточняет «Фарда». В этой связи удивляет готовность упомянутых стран действовать вопреки собственным интересам, не как самостоятельные государства, а словно некие колонии, которые в своем внешнеполитическом курсе полностью зависят от метрополий, резюмирует издание.