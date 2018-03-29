Роструд разработал еще 28 чек-листов

Ведомство разработало новые проверочные листы. Специалисты трудинспекций будут применять их при проверках. Всего новых форм 28, в дополнение к уже утвержденным 107 чек-листам.

Напомним, что в связи с введением риск-ориентированного подхода проверки будут проводиться по чек-листам. Вопросы в формах свидетельствуют о том, что компания или ИП соблюдают или не соблюдают нормы законодательства, составляющие предмет проверки.

По новым чек-листам проверят, соблюдаются ли:

требования по оформлению матответственности; гарантии для работников, занятых у физлиц-ИП, а также педагогов и творческих работников; требования охраны труда в различных областях, не упомянутых в ранее созданных чек-листах.