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Роструд разработал еще 28 чек-листов
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Роструд разработал еще 28 чек-листов 

Время бухгалтера 2 часа назад
Ведомство разработало новые проверочные листы. Специалисты трудинспекций будут применять их при проверках. Всего новых форм 28, в дополнение к уже утвержденным 107 чек-листам.
Напомним, что в связи с введением риск-ориентированного подхода проверки будут проводиться по чек-листам. Вопросы в формах свидетельствуют о том, что компания или ИП соблюдают или не соблюдают нормы законодательства, составляющие предмет проверки.
По новым чек-листам проверят, соблюдаются ли:
требования по оформлению матответственности; гарантии для работников, занятых у физлиц-ИП, а также педагогов и творческих работников; требования охраны труда в различных областях, не упомянутых в ранее созданных чек-листах.
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