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Фото дня. «Валера, деньги верни!»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Фото дня. «Валера, деньги верни!» 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
— Особенно впечатляет, что надпись появилась на этом сооружении, — прокомментировала жительница дома №12, по улице Комарова Людмила Ивановна. — Мол, следующий шаг — пытки электричеством? Коллекторы чего только не выдумают.
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