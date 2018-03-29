Фото дня. «Валера, деньги верни!»

— Особенно впечатляет, что надпись появилась на этом сооружении, — прокомментировала жительница дома №12, по улице Комарова Людмила Ивановна. — Мол, следующий шаг — пытки электричеством? Коллекторы чего только не выдумают.