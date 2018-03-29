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Фото дня. «Валера, деньги верни!»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших
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Фото дня. «Валера, деньги верни!»
nn.ru
2 часа назад
Фото:
nn.ru
Комментарии
— Особенно впечатляет, что надпись появилась на этом сооружении, — прокомментировала жительница дома №12, по улице Комарова Людмила Ивановна. — Мол, следующий шаг — пытки электричеством? Коллекторы чего только не выдумают.
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